Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Marca de café é retirada dos mercados no Brasil por conter fragmentos de vidro

Medida da Anvisa suspende a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso do produto

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

24/09/2025 - 10:01 h | Atualizada em 24/09/2025 - 10:14
Anvisa orienta que os consumidores não utilizem o café
Anvisa orienta que os consumidores não utilizem o café -

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na terça-feira, 23, a apreensão e proibição de todos os lotes do Café Torrado e Moído Extraforte e Tradicional da marca Câmara, de origem desconhecida. A medida suspende a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso do produto em todo o país.

A decisão ocorreu após análise do Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen/RJ), que identificou fragmentos semelhantes a vidro em um lote (nº 160229) do café. A Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde do Rio de Janeiro também constatou que a embalagem indicava empresas inexistentes ou irregulares como responsáveis pela fabricação.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Transplante de rim é feito em paciente errado em hospital federal
Esporotricose: 60% das pessoas infectadas por doença transmitida por gatos são mulheres
SUS amplia mamografia para mulheres a partir dos 40 anos

Diante do risco à saúde e da falta de procedência clara, a Anvisa orienta que os consumidores não utilizem o café Câmara em nenhuma de suas versões.

Suspensão de suplementos da Axis Nutrition

Na mesma resolução, a Anvisa determinou o recolhimento de todos os produtos da Axis Nutrition Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., incluindo suplementos alimentares. A inspeção sanitária, realizada entre 15 e 17 de setembro, apontou falhas graves nas boas práticas de fabricação, como:

  • Ausência de responsável técnico habilitado;
  • Falta de registros de operações e rastreabilidade de matérias-primas;
  • Falhas no controle de qualidade da água;
  • Programa de controle de alergênicos incompleto;
  • Ausência de estudos de estabilidade dos produtos acabados.
  • Com isso, toda a linha da Axis Nutrition está proibida de ser fabricada, distribuída ou comercializada.

Whey irregular

Outro item suspenso é o suplemento Whey Isomix Definition, da marca Proteus, fabricado pela Nutrimix A. Suplementos SLU. O produto estava sendo vendido mesmo após a Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda., detentora da marca, informar que a produção havia sido encerrada no início de 2024 e que não possui vínculo com a fabricante citada nas embalagens encontradas no mercado.

Todos os lotes devem ser retirados de circulação imediatamente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anvisa Café Saúde vidro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Anvisa orienta que os consumidores não utilizem o café
Play

Morre suspeito de participar da execução de delegado no litoral de SP

Anvisa orienta que os consumidores não utilizem o café
Play

Tiroteio interrompe missa, causa pânico em igreja e deixa um morto

Anvisa orienta que os consumidores não utilizem o café
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Anvisa orienta que os consumidores não utilizem o café
Play

Torcedor é assassinado após recusar tirar a camisa do time do coração

x