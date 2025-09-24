Marca de café é retirada dos mercados no Brasil por conter fragmentos de vidro

Anvisa orienta que os consumidores não utilizem o café - Foto: wirestock/Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na terça-feira, 23, a apreensão e proibição de todos os lotes do Café Torrado e Moído Extraforte e Tradicional da marca Câmara, de origem desconhecida. A medida suspende a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso do produto em todo o país.

A decisão ocorreu após análise do Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen/RJ), que identificou fragmentos semelhantes a vidro em um lote (nº 160229) do café. A Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde do Rio de Janeiro também constatou que a embalagem indicava empresas inexistentes ou irregulares como responsáveis pela fabricação.

Diante do risco à saúde e da falta de procedência clara, a Anvisa orienta que os consumidores não utilizem o café Câmara em nenhuma de suas versões.

Suspensão de suplementos da Axis Nutrition

Na mesma resolução, a Anvisa determinou o recolhimento de todos os produtos da Axis Nutrition Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., incluindo suplementos alimentares. A inspeção sanitária, realizada entre 15 e 17 de setembro, apontou falhas graves nas boas práticas de fabricação, como:

Ausência de responsável técnico habilitado;

Falta de registros de operações e rastreabilidade de matérias-primas;

Falhas no controle de qualidade da água;

Programa de controle de alergênicos incompleto;

Ausência de estudos de estabilidade dos produtos acabados.

Com isso, toda a linha da Axis Nutrition está proibida de ser fabricada, distribuída ou comercializada.

Whey irregular

Outro item suspenso é o suplemento Whey Isomix Definition, da marca Proteus, fabricado pela Nutrimix A. Suplementos SLU. O produto estava sendo vendido mesmo após a Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda., detentora da marca, informar que a produção havia sido encerrada no início de 2024 e que não possui vínculo com a fabricante citada nas embalagens encontradas no mercado.

Todos os lotes devem ser retirados de circulação imediatamente.