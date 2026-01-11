SAÚDE
Que perder godura? Confira truques para acelerar o processo
Apesar de lento, o processo pode se tornar mais fácil através de pequenos ajustes
Por Luiza Nascimento
A perda de gordura corporal e o alcance ao corpo dos sonhos é o objetivo de muita gente, sobretudo quando chega o verão. Apesar de lento, o processo pode se tornar mais fácil através de pequenos ajustes na rotina.
Quando o assunto é gordura abdominal, a situação pode ser ainda mais complicada, pois, é comum que mesmo ao emagrecer, a barriga continue tendo destaque no corpo. Para progredir de forma segura, a alimentação é uma peça chave, mas, se aliadas, outras dicas podem facilitar ao alcance da meta em menos tempo.
Truques para facilitar a queima de gordura
Ganho de massa muscular
Há quem acredite que é necessário perder gordura para, só depois, começar a ganhar massa corporal. No entanto, fortalecer os músculos é essencial ainda durante o processo de emagrecimento.
O músculo funciona como uma máquina de queimar gordura, ou seja, quanto mais você tem, mais calorias seu corpo gasta, até mesmo em repouso, o que acelera o metabolismo e facilita a perda de peso.
Abdominais
Especialistas afirmam que fazer abdominal não queima a gordura localizada, pois o corpo emagrece por um só. No entanto, o exercício é necessário pois contribui para a estética corporal.
Além disso, os abdominais também aceleram o metabolismo, favorecendo a queima de gordura mais eficiente como um todo e aumenta a massa muscular na região.
Leia Também:
Uso de termogênicos
Os termogênicos podem ser aliados pois, se usados de forma adequada, contribuem para a queima de gordura ao aumentar o metabolismo e elevar a temperatura corporal. O produto também é responsável por melhorar a disposição, fazendo com que o corpo use a gordura como energia.
No entanto, o termogênico só é eficaz quando existe o treino de massa muscular. É necessário conversar com um profissional para debater a melhor forma de uso.
Procedimentos estéticos
A drenagem linfática reduz a retenção de líquidos, inchaço e inflamação, o que melhora o contorno corporal e faz a pessoa parecer mais magra imediatamente. Além disso, ela é uma aliada na recuperação muscular e no funcionamento do metabolismo.
No entanto, a drenagem por si só, não queima gordura, e funciona apenas como um complemento do treino e alimentação. Também vale ressaltar que, apesar dos benefícios, os resultados são passageiros.
Outro procedimento estético muito procurado é a criolipólise, um dos métodos mais comentados quando o assunto é gordura localizada. Neste caso, a eliminação do acúmulo diposo acontece através do frio, até as células se quebrarem.
O resultado é notório, mas se a pessoa fizer sem estar numa dieta hipocalórica e sem se exercitar, a gordura é quebrada, mas não sai do organismo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes