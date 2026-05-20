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SAÚDE

Repelente tem venda suspensa pela Anvisa após falha na substância

Medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 20.

Victoria Isabel
Por
Produto apresentou resultado considerado insatisfatório
Produto apresentou resultado considerado insatisfatório - Foto: Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), interditou cautelarmente um lote do repelente “Repele Mavaro” após testes laboratoriais apontarem falhas na concentração do composto IR3535, substância responsável pela proteção contra insetos. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 20.

Segundo a agência, o lote 61/411 apresentou resultado considerado insatisfatório em análise realizada pelo Instituto Adolfo Lutz, laboratório de referência de São Paulo. Com isso, o produto não poderá ser comercializado nem utilizado até a conclusão das investigações.

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O IR3535 é um ingrediente ativo usado em repelentes para afastar mosquitos transmissores de doenças como dengue, zika e chikungunya. A irregularidade identificada pode indicar que o produto não oferece a eficácia prometida ao consumidor.

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O repelente é fabricado pela Mavaro Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda., que ainda não se pronunciou sobre a decisão da Anvisa.

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anvisa Repelente Saúde

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