Saiba por que acordar para urinar à noite pode ser um sinal de alerta

Interromper o sono várias vezes para ir ao banheiro pode parecer apenas um incômodo passageiro, mas a ciência alerta para a noctúria. Embora muitas pessoas considerem esse hábito comum, a condição pode comprometer o descanso e trazer impactos significativos para a saúde.

Ao acordar sempre que surge o estímulo da bexiga, o indivíduo tem o ciclo do sono fragmentado, o que impede a manutenção das fases mais profundas do descanso. Como consequência, podem surgir sintomas como fadiga, sonolência diurna e redução da concentração ao longo do dia.

O que causa a noctúria?

Diversos fatores podem contribuir para o desenvolvimento da noctúria. Entre os principais estão o aumento da produção de urina durante a noite, conhecido como poliúria noturna, além de condições de saúde que afetam o funcionamento do organismo.

Entre as causas mais comuns estão:

apneia obstrutiva do sono;

consumo elevado de sódio na alimentação;

uso de medicamentos diuréticos;

infecções ou irritações na bexiga;

doenças renais ou cardiovasculares.

Pessoas com diabetes também podem apresentar maior predisposição ao distúrbio, devido às alterações metabólicas e ao aumento da produção de urina.

O que é poliúria noturna?

A poliúria noturna ocorre quando o corpo retém líquidos durante o dia, acumulando-os principalmente nos membros inferiores.

Ao deitar-se, o organismo redistribui esse líquido para a corrente sanguínea. Os rins então filtram esse excesso, o que aumenta o volume de urina produzido durante a noite.

Esse processo pode fazer com que a pessoa acorde várias vezes para ir ao banheiro.

Impactos na qualidade do sono

Em condições normais, um adulto saudável pode dormir até oito horas seguidas sem precisar urinar. Quando há noctúria, porém, o sono é interrompido repetidamente.

Essa fragmentação do descanso impede a recuperação adequada do organismo. Entre os sintomas mais relatados estão:

cansaço constante;

dificuldade de concentração;

sonolência durante o dia;

sensação de sono não reparador.

Com o tempo, esses efeitos podem afetar diretamente a produtividade, o humor e o bem-estar geral.

Tratamento depende da causa

O tratamento da noctúria costuma ser direcionado à causa que desencadeia o distúrbio. Quando o problema está relacionado à apneia do sono, por exemplo, o paciente pode ser encaminhado para avaliação com especialista em medicina do sono.

Mudanças no estilo de vida, ajustes na alimentação e controle de doenças associadas também podem fazer parte da abordagem terapêutica.

Por isso, ao perceber a necessidade frequente de acordar à noite para urinar, a recomendação é procurar avaliação médica para investigar a origem do problema.