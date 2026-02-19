DICAS
Saúde bucal: como manter dentes naturais aos 80 anos
Especialista revela 5 dicas essenciais para garantir longevidade e nutrição
Por Isabela Cardoso
Com o aumento da expectativa de vida global, a meta de chegar à terceira idade com a própria dentição deixou de ser um sonho distante para se tornar uma prioridade de saúde pública. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), até 2050, cerca de 25% da população terá mais de 60 anos e boa parte desse grupo preservará seus dentes naturais.
Manter a saúde bucal na terceira idade vai muito além da estética. De acordo com Leonardo Acioli, dentista e CEO da SorriaMed, a capacidade de mastigação é o pilar de uma nutrição balanceada.
"O idoso que mantém todos os dentes consegue consumir frutas, verduras e proteínas com facilidade, garantindo autonomia e preservando toda a sua fisiologia", afirma o especialista ao Terra.
Cinco dicas essenciais para preservar seus dentes naturais
Para transformar o envelhecimento em uma fase de sorrisos saudáveis, o especialista lista estratégias fundamentais que devem ser integradas à rotina:
1. Aposte na higiene técnica e suave
A escovação deve ocorrer pelo menos três vezes ao dia, priorizando cerdas macias. O uso do fio dental ou escovas interdentais é inegociável para evitar a placa bacteriana e doenças gengivais.
2. Mantenha consultas regulares
O acompanhamento profissional permite identificar desgastes, bruxismo ou retração gengival em estágios iniciais, evitando intervenções invasivas e de alto custo no futuro.
3. Vá além de evitar o açúcar
Além de reduzir doces e refrigerantes, é vital enriquecer a dieta com cálcio, vitamina D e fósforo. Atenção também a alimentos muito rígidos, que podem causar fraturas em dentes já desgastados.
4. Adapte-se às mudanças biológicas
O envelhecimento pode trazer a xerostomia (redução da saliva), que favorece cáries e mau hálito. O uso de tecnologias como escovas elétricas e irrigadores orais ajuda a compensar essa mudança natural.
4. Não normalize a perda de dentes
Perder dentes não é "coisa da idade". Cáries e periodontite são as causas reais e podem ser prevenidas. Implantes são recursos valiosos, mas a preservação do dente natural é sempre a alternativa mais conservadora e saudável.
A prevenção como melhor investimento
Embora a odontologia moderna ofereça soluções avançadas em próteses, nada substitui a funcionalidade biológica da dentição original. A conscientização e o acesso à informação têm mudado o cenário atual, permitindo que cada vez mais pessoas cheguem aos 80 ou 90 anos com autonomia mastigatória e autoestima elevada.
O segredo, portanto, reside na prevenção contínua ao longo de todas as décadas de vida.
