Saúde bucal: como manter dentes naturais aos 80 anos

É possível envelhecer sem perder os dentes? Veja como - Foto: Freepik

Com o aumento da expectativa de vida global, a meta de chegar à terceira idade com a própria dentição deixou de ser um sonho distante para se tornar uma prioridade de saúde pública. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), até 2050, cerca de 25% da população terá mais de 60 anos e boa parte desse grupo preservará seus dentes naturais.

Manter a saúde bucal na terceira idade vai muito além da estética. De acordo com Leonardo Acioli, dentista e CEO da SorriaMed, a capacidade de mastigação é o pilar de uma nutrição balanceada.

"O idoso que mantém todos os dentes consegue consumir frutas, verduras e proteínas com facilidade, garantindo autonomia e preservando toda a sua fisiologia", afirma o especialista ao Terra.

Cinco dicas essenciais para preservar seus dentes naturais

Para transformar o envelhecimento em uma fase de sorrisos saudáveis, o especialista lista estratégias fundamentais que devem ser integradas à rotina:

1. Aposte na higiene técnica e suave

A escovação deve ocorrer pelo menos três vezes ao dia, priorizando cerdas macias. O uso do fio dental ou escovas interdentais é inegociável para evitar a placa bacteriana e doenças gengivais.

2. Mantenha consultas regulares

O acompanhamento profissional permite identificar desgastes, bruxismo ou retração gengival em estágios iniciais, evitando intervenções invasivas e de alto custo no futuro.

3. Vá além de evitar o açúcar

Além de reduzir doces e refrigerantes, é vital enriquecer a dieta com cálcio, vitamina D e fósforo. Atenção também a alimentos muito rígidos, que podem causar fraturas em dentes já desgastados.

4. Adapte-se às mudanças biológicas

O envelhecimento pode trazer a xerostomia (redução da saliva), que favorece cáries e mau hálito. O uso de tecnologias como escovas elétricas e irrigadores orais ajuda a compensar essa mudança natural.

4. Não normalize a perda de dentes

Perder dentes não é "coisa da idade". Cáries e periodontite são as causas reais e podem ser prevenidas. Implantes são recursos valiosos, mas a preservação do dente natural é sempre a alternativa mais conservadora e saudável.

A prevenção como melhor investimento

Embora a odontologia moderna ofereça soluções avançadas em próteses, nada substitui a funcionalidade biológica da dentição original. A conscientização e o acesso à informação têm mudado o cenário atual, permitindo que cada vez mais pessoas cheguem aos 80 ou 90 anos com autonomia mastigatória e autoestima elevada.

O segredo, portanto, reside na prevenção contínua ao longo de todas as décadas de vida.