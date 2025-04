Tadalafila e os mais vendidos podem ficar mais caros

A lei prevê um reajuste anual do teto de preços com o objetivo de proteger os consumidores de aumentos abusivos - Foto: Divulgação| Reprodução Internet

Em 2024, Losartana, Dipirona sódica, Hidroclorotiazida, Nimesulida e Tadalafila foram os 5 medicamentos mais vendidos no Brasil, segundo dados do progenericos.org.br. Estes e outros remédios podem ficar até 5% mais caros, a partir desta segunda, 11, segundo cálculos do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma).

O reajuste médio no preço dos medicamentos para 2025 será de 3,83%, o menor índice desde 2018, abaixo da inflação acumulada no período, de 5,06%. Esse percentual foi divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) e é aplicável a diferentes grupos de medicamentos, segundo o grau de concentração de mercado.

O Tadalafila de 5 mg com 30 comprimidos, que em média é comercializado em Salvador por R$ 14,99, pode subir para R$ 15,74



Existem três níveis de reajuste autorizados pela Resolução CM-CMED 1/2025:

- Nível 1: 5,06% para medicamentos com concorrência. - Nível 2: 3,83% para medicamentos de média concorrência. - Nível 3: 2,60% para medicamentos de pouca ou nenhuma concorrência.

É importante notar que esse reajuste não significa aumento automático dos preços, pois ele só reajusta o preço máximo estabelecido pela regulação. Além disso, os consumidores podem encontrar medicamentos com desconto sobre o valor do preço máximo.

Automedicação

Importante ressaltar que o uso indiscriminado de medicamentos, sem orientação profissional, e também do processo de notificação de eventos adversos, pode causar riscos à saúde.