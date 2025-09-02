SAÚDE
Tecnologia chinesa promete revolucionar cirurgia robótica no Brasil
Inovação pode tornar a técnica mais acessível à população pelo SUS
Por Redação
A chegada da plataforma cirúrgica Toumai, uma tecnologia chinesa semelhante ao conhecido robô Da Vinci, promete transformar o cenário da cirurgia robótica no Brasil. A inovação tem o potencial de reduzir custos, ampliar centros de treinamento e acelerar a adoção da técnica em hospitais de todo o país, inclusive pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
O assunto foi um dos destaques do Congresso de Uro-Oncologia da Sociedade Brasileira de Urologia – Seccional Distrito Federal, realizado no último sábado, 30, em Brasília. Na ocasião, o urologista baiano Dr. Nilo Jorge Leão, que atua como coordenador da Urologia no Hospital Mater Dei Salvador e no Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica (IBCR), ministrou uma palestra sobre as novas plataformas robóticas, destacando o impacto positivo da Toumai para o acesso da população a esse tipo de procedimento.
Leia Também:
Segundo ele, “a Toumai pode ser um divisor de águas, democratizando o acesso a uma tecnologia que até hoje esteve restrita a grandes centros privados. O impacto para a saúde pública pode ser histórico, principalmente pois irá estimular uma concorrência mais justa onde os preços das novas plataformas assim como do Da Vinci tendem a cair”. Na última semana de Agosto, as primeira cirurgia robóticas do Brasil com a nova plataforma chinesa foram realizadas no Hospital 9 de Julho, em SP.
Além da participação científica, o Dr. Nilo Jorge também foi convidado pelo colega e ex-fellow Rafael Costa para realizar duas cirurgias de câncer de próstata com a plataforma Da Vinci no Hospital Brasília, reforçando que a Bahia pratica uma cirurgia robótica de ponta que já ultrapassa fronteiras.
Com mais de 1.800 cirurgias realizadas, o especialista é referência nacional e internacional, consolidando o protagonismo baiano no cenário da cirurgia robótica.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes