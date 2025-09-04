Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Uso de adoçante pode acelerar declínio cognitivo, aponta estudo

Entre os efeitos colaterais estão a perda da fala

Redação

Por Redação

04/09/2025 - 12:06 h
Pesquisa acompanhou 12.772 servidores públicos brasileiros pelo período de oito anos
Pesquisa acompanhou 12.772 servidores públicos brasileiros pelo período de oito anos -

Um estudo publicado na revista científica Neurology na quarta-feira, 3, aponta que o uso de adoçantes pode acelerar o declínio cognitivo em adultos. O estudo foi feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP).

Segundo o estudo, o uso do adoçante aumenta os sinais da demência em até 62%, com forte impacto na fala. A pesquisa acompanhou 12.772 servidores públicos brasileiros pelo período de oito anos.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os cientistas observaram neles o nível de consumo de sete adoçantes de baixa ou nenhuma caloria e a da perda de funções cognitivas. Os resultados mostraram que o grupo de participantes com maior consumo apresentou uma taxa 62% maior declínio cognitivo global e 173% maior de declínio da fluência verbal. O efeito foi observado principalmente em pessoas com menos de 60 anos.

Entre os artificiais, os mais comuns são aspartame, sucralose e sacarina, conhecidos por serem intensamente doces e sem calorias;

A pesquisa utilizou dados do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, iniciado em 2008. Os participantes tinham 35 anos ou mais e responderam questionários sobre alimentação, além de realizar testes de memória e raciocínio.

Leia Também:

7 sinais silenciosos de autismo em adultos com mais de 40 anos
Tecnologia chinesa promete revolucionar cirurgia robótica no Brasil
Caneta emagrecedora reduz risco de infarto e AVC, diz estudo

A análise observou dados como idade, sexo, renda, estilo de vida e condições clínicas, incluindo diabetes. O consumo médio de adoçantes relatado foi de 92 mg por dia. Os voluntários foram divididos em três grupos, de alto consumo, médio e baixo. O consumo médio também teve alta na manifestação do declínio cognitivo geral de 35% quando comparado com o uso baixo das substâncias.

Apesar das evidências, os autores da pesquisa pontuaram que se trata de um estudo observacional. Isso significa que não é possível afirmar causa direta, mas apenas uma associação estatística robusta.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

adoçante estudo perda cognitiva Pesquisa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pesquisa acompanhou 12.772 servidores públicos brasileiros pelo período de oito anos
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

Pesquisa acompanhou 12.772 servidores públicos brasileiros pelo período de oito anos
Play

Covid: a luta de uma mãe que sofre com sequelas da doença

Pesquisa acompanhou 12.772 servidores públicos brasileiros pelo período de oito anos
Play

Botulismo na Bahia: o que se sabe sobre mortes e casos

Pesquisa acompanhou 12.772 servidores públicos brasileiros pelo período de oito anos
Play

Menina de 9 anos convive com a AME na luta por uma vida normal: "Supera Expectativas"

x