HOME > SAÚDE
SAÚDE

Vacinação contra HPV para jovens é prorrogada até 2026

Ação de ampliação da cobertura aplicou pouco mais de 208 mil doses até dezembro deste ano

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

24/12/2025 - 11:44 h
A medida visa alcançar cerca de 7 milhões de brasileiros que ainda estão descobertos
O Ministério da Saúde anunciou a prorrogação do prazo para a vacinação contra o HPV (Papilomavírus Humano) voltada a jovens de 15 a 19 anos que não foram imunizados na infância. A estratégia de resgate, que inicialmente seria encerrada em dezembro de 2024, agora seguirá válida até o primeiro semestre de 2026, coincidindo com a próxima Campanha de Vacinação nas Escolas.

A medida visa alcançar cerca de 7 milhões de brasileiros que ainda estão descobertos. Dados da pasta revelam que, até dezembro de 2025, a ação de ampliação da cobertura aplicou pouco mais de 208 mil doses, um número que o governo pretende elevar drasticamente com o novo prazo.

Redução do câncer e proteção coletiva

A vacina é a principal ferramenta de prevenção contra diversos tipos de câncer, incluindo os de colo do útero, pênis, vulva, garganta e pescoço. Segundo Eder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunizações (PNI), a extensão do prazo busca corrigir falhas históricas na cobertura vacinal.

Alimentação, sono e álcool elevam risco cardíaco em festas de fim de ano
Anvisa proíbe medicamentos vendidos por grande rede de farmácia
Uso de maconha triplica entre as mulheres no Brasil

"Possibilitamos que jovens que perderam a oportunidade entre os 9 e 14 anos garantam sua proteção e contribuam para reduzir a circulação do vírus", afirmou Gatti.

Onde se vacinar?

As doses estão disponíveis gratuitamente pelo SUS em todos os municípios brasileiros. O público pode encontrar a vacina em:

  • Unidades Básicas de Saúde (UBS);
  • Ações extramuros: Escolas, universidades, centros comerciais e ginásios esportivos.

A descentralização busca facilitar o acesso de adolescentes que possuem dificuldade de comparecer aos postos de saúde em horário comercial.

Dose única e grupos especiais

Desde 2024, o Brasil adotou o esquema de dose única para o público geral de 9 a 14 anos (e agora no resgate até 19 anos), simplificando o processo de imunização. No entanto, o esquema de três doses permanece obrigatório para grupos específicos:

  • Pessoas imunocomprometidas (vivendo com HIV, transplantados ou pacientes oncológicos);
  • Usuários de PrEP (15 a 45 anos);
  • Vítimas de violência sexual (a partir dos 15 anos).

Em caso de dúvida sobre a caderneta de vacinação, a orientação é procurar a UBS mais próxima para avaliação imediata.

Tags:

hpv Ministério da Saúde vacina

