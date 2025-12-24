Vacinação contra HPV para jovens é prorrogada até 2026

A medida visa alcançar cerca de 7 milhões de brasileiros que ainda estão descobertos - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

O Ministério da Saúde anunciou a prorrogação do prazo para a vacinação contra o HPV (Papilomavírus Humano) voltada a jovens de 15 a 19 anos que não foram imunizados na infância. A estratégia de resgate, que inicialmente seria encerrada em dezembro de 2024, agora seguirá válida até o primeiro semestre de 2026, coincidindo com a próxima Campanha de Vacinação nas Escolas.

A medida visa alcançar cerca de 7 milhões de brasileiros que ainda estão descobertos. Dados da pasta revelam que, até dezembro de 2025, a ação de ampliação da cobertura aplicou pouco mais de 208 mil doses, um número que o governo pretende elevar drasticamente com o novo prazo.

Redução do câncer e proteção coletiva

A vacina é a principal ferramenta de prevenção contra diversos tipos de câncer, incluindo os de colo do útero, pênis, vulva, garganta e pescoço. Segundo Eder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunizações (PNI), a extensão do prazo busca corrigir falhas históricas na cobertura vacinal.

"Possibilitamos que jovens que perderam a oportunidade entre os 9 e 14 anos garantam sua proteção e contribuam para reduzir a circulação do vírus", afirmou Gatti.

Onde se vacinar?

As doses estão disponíveis gratuitamente pelo SUS em todos os municípios brasileiros. O público pode encontrar a vacina em:

Unidades Básicas de Saúde (UBS);

Ações extramuros: Escolas, universidades, centros comerciais e ginásios esportivos.

A descentralização busca facilitar o acesso de adolescentes que possuem dificuldade de comparecer aos postos de saúde em horário comercial.

Dose única e grupos especiais

Desde 2024, o Brasil adotou o esquema de dose única para o público geral de 9 a 14 anos (e agora no resgate até 19 anos), simplificando o processo de imunização. No entanto, o esquema de três doses permanece obrigatório para grupos específicos:

Pessoas imunocomprometidas (vivendo com HIV, transplantados ou pacientes oncológicos);

Usuários de PrEP (15 a 45 anos);

Vítimas de violência sexual (a partir dos 15 anos).

Em caso de dúvida sobre a caderneta de vacinação, a orientação é procurar a UBS mais próxima para avaliação imediata.