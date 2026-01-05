Menu
HOME > SAÚDE
SAÚDE

Vai viajar? Vacinas, alimentação e cuidados básicos podem evitar problemas

Antes da diversão, é importante se atentar à saúde

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

05/01/2026 - 9:05 h
Imagem ilustrativa da imagem Vai viajar? Vacinas, alimentação e cuidados básicos podem evitar problemas
-

As férias de verão são esperadas por milhares de brasileiros que aproveitam o momento para viajar. No entanto, antes da diversão, é importante se atentar à saúde, para tornar o período ainda mais especial e aproveitá-lo sem intercorrências.

Em entrevista ao portal A TARDE, Lorena Galvão, mestre e doutora em Ciências e médica infectologista da equipe referenciada do Hospital da Bahia e da Clínica AMO, explicou os principais riscos à saúde para quem vai viajar durante o período.

"Aumenta o risco de algumas doenças, como as gastrointestinais (intoxicação alimentar, diarreias agudas), de pele (micoses, bicho geográfico), respiratórias (resfriados, gripe, COVID-19), e conjuntivites virais e bacterianas, por exemplo. Também não devemos nos esquecer que é um período muito quente, de forma que o risco de desidratação e insolação também aumenta", pontuou.

Segundo a especialista, é importante lembrar que o período de férias do Brasil coincide com a temporada de chuvas e calor, o que aumenta a proliferação do mosquito Aedes aegypti e o risco de doenças como dengue, zika e chikungunya, desta forma, o calendário vacinal deve estar em dia.

Além delas, dependendo do problema de saúde, há vacinas especiais que devem ser tomadas, assim, o ideal é buscar orientação médica em relação às imunizações recomendadas para cada indivíduo.

"Revisar o cartão vacinal é um passo importante para garantir férias seguras. Nesse período, merecem atenção especial as vacinas de Hepatite A, COVID-19, Influenza e Dengue. Também é importante checar se a área para onde se viaja é de risco para Febre Amarela e manter a vacinação atualizada para essa doença", explicou.

O tempo que uma vacina leva para fazer efeito varia de acordo com o tipo, mas o sistema imunológico costuma levar em torno de duas a três semanas para produzir os anticorpos necessários para a proteção.

Outros riscos

Durante o período, são frequentes as mudanças de hábitos de vida e alimentação e as pessoas se expõem a ambientes diferentes e aglomerações com maior frequência.

Por isso, vale destacar cuidados com o uso de repelentes e, principalmente, com o consumo de água e alimentos, que podem gerar infecções alimentares.

"Essa é uma das ocorrências mais frequentes nas férias. Para diminuir a chance disso acontecer, é importante consumir apenas água potável e alimentos de procedência segura. Também, a higiene das mãos antes das refeições é fundamental. Evitar consumo de alimentos crus e carne mal passada, quando não se souber a procedência, também é uma forma de se proteger", alertou.

O que levar na mala?

Viajando para longe ou para perto, em poucos ou muitos dias, é fundamental reservar um espaço na mala para levar um kit básico de saúde. A médica Lorena Galvão destacou os itens essenciais para ter sempre por perto:

  • Analgésicos;
  • Antitérmicos;
  • Antialérgicos;
  • Medicações contra enjoos e vômitos.
  • Protetor solar;
  • Potetor labial;
  • Repelente.

"Por fim, não podemos nos esquecer da hidratação nesse período tão quente. Ter uma garrafinha de água mineral sempre por perto é indispensável para que as férias sejam um sucesso e sem percalços", finalizou.

cuidados com alimentação doenças tropicais férias de verão kit de saúde para viagens saúde durante viagens Vacinação

