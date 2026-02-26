Verme parasita de cobra é encontrado em cérebro de mulher

Siga o A TARDE no Google

Médicos fizeram uma descoberta impressionante nas últimas semanas. Uma mulher, de 64 anos, foi diagnosticada com um parasita de cobra no cérebro, fato documentado pela primeira vez em seres humanos.

O caso aconteceu no sudeste de Nova Gales do Sul, na Austrália. Na ocasião, a paciente buscou ajuda médica após passar três semanas sentindo dor abdominal e diarreia, além de tosse seca e sudorese noturna.

Com histórico de diabetes, hipotireoidismo e depressão, a mulher, que não teve sua identidade revelada, recebeu um diagnóstico inicial de inflamação nos pulmões, com acúmulo de líquidos e áreas mais densas do que o normal.

Diagnóstico do verme

Após analisar o líquido contido nos pulmões, os médicos atestaram uma grande concentração de eosinófilos, células de defesa associadas a infecções parasitárias, e aplicaram uma mediação característica ao diagnóstico.

Entretanto, a paciente seguiu apresentando sintomas por um ano e foi necessário um exame mais minucioso para identificar o verme causador da infecção. Com uma lesão no cérebro, ela foi submetida a uma biópsia, onde foi encontrado o parasita Ophidascaris robertsi vivo, avermelhado e com cerca de 8 centímetros de comprimento.

Este verme nematoide normalmente infecta cobras pítons australianas, mais especificamente as pítons-de-tapete, comuns na região onde a mulher morava. A principal hipótese dos médicos é de que ovos do parasita tenham contaminado vegetais, que posteriormente foram ingeridos pela moça, causando a infecção.

Considerado inédito pelos médicos australianos, o episódio segue sendo investigado por pesquisadores, acendendo um alerta para a transmissão de vermes comuns em animais silvestres para seres humanos.