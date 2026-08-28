Voluntariado Einstein soma 33 mil atendimentos na Bahia

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O Voluntariado Einstein é um departamento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein composto por centenas de pessoas que dedicam seu tempo e trabalho a ações de responsabilidade social, apoio humanitário e captação de recursos.

Fundado em 1955, o programa reúne atualmente mais de 650 voluntários em São Paulo, Goiás e Bahia, com ações realizadas tanto nas unidades privadas quanto nos serviços públicos administrados pela instituição.

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Destaques da iniciativa na Bahia

Em celebração ao Dia Nacional do Voluntariado, uma unidade de saúde da rede pública em Salvador destacou os impactos do programa, que já acumula 33.394 atendimentos no local desde a sua implantação no estado em 2025.

O 'Acolhimento Ativo' conta com um grupo de 50 voluntários. A atuação foca na humanização do cuidado hospitalar por meio de escuta, companhia e suporte prático.

Frentes de Atuação

Ambulatório : 15.920 atendimentos prestados aos pacientes e acompanhantes.

: 15.920 atendimentos prestados aos pacientes e acompanhantes. Visitação : 17.474 interações diretas com pacientes internados.

: 17.474 interações diretas com pacientes internados. Pediatria : atividades lúdicas, visitas aos leitos e uso de óculos de realidade virtual para tornar a internação infantil mais leve.

: atividades lúdicas, visitas aos leitos e uso de óculos de realidade virtual para tornar a internação infantil mais leve. Espaço solidário : projeto-piloto que já distribuiu mais de 500 peças de roupas para 179 pessoas, além de calçados, muletas e kits de higiene pessoal para quem mais precisa.

Como obter atendimento de saúde na rede pública?

Para a população que busca atendimento médico, exames ou procedimentos cirúrgicos na unidade, o acesso é regulado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e não ocorre por procura direta na recepção.

Unidades Básicas de Saúde (UBS / postos de saúde) : o paciente deve passar primeiro por uma consulta em um posto de saúde do seu bairro. O médico da atenção básica fará a avaliação e o encaminhamento necessário.

: o paciente deve passar primeiro por uma consulta em um posto de saúde do seu bairro. O médico da atenção básica fará a avaliação e o encaminhamento necessário. Central de regulação : após o encaminhamento, o caso entra no sistema oficial do Estado ou Município para a marcação e agendamento conforme a disponibilidade de vagas.

Como se tornar um voluntário

"Ser voluntário é colocar tempo, experiência e disposição a serviço do outro," destaca Telma Sobolh, presidente do Voluntariado Einstein.

Quer fazer parte dessa rede de solidariedade? As inscrições para ser voluntário estão abertas pelo site oficial.