TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

Acordo bilionário: Samsung e Tesla anunciam fabricação de chips de IA

Assinatura para criação de tecnologia teve investimento de mais de R$ 90 bilhões

Por Redação

28/07/2025 - 12:27 h
Tecnologia será usada em robôs humanoides
Tecnologia será usada em robôs humanoides -

Em um acordo bilionário, a Samsung e a Tesla anunciaram uma parceria para fabricação de chips de inteligência artificial, nesta segunda-feira, 28. A assinatura para fabricação da tecnologia nasceu de um acordo de US$ 16,5 bilhões (mais de R$ 90 bilhões).

A empresa não informou quem seria o seu novo cliente. Logo após um anúncio inanimado da Samsung, o mistério foi desvendado a partir de uma postagem de Elon Musk nas redes sociais.

O empresário afirmou que a sua empresa Tesla havia fechado o negócio com a companhia sul-coreana. As informações foram divulgadas pela Forbes.

Quando inicia a produção?

  • Ele será fabricado em uma fábrica no Texas, nos Estados Unidos, que deve começar a operar em 2026;
  • Elon Musk disse que o compromisso prevê o desenvolvimento do chip AI6;
  • A tecnologia será usada em robôs humanoides e nos carros autônomos da Tesla;
Em baixa, Samsung busca melhorar posição no mercado global
Em baixa, Samsung busca melhorar posição no mercado global | Foto: Freepik / Divulgação
  • O chip pode alimentar data centers de IA;
  • Já segundo a Samsung, a parceria é válida até o final de 2033.

Acordo pode impulsionar as duas empresas

A assinatura do compromisso pode representar uma esperança para a Samsung. A empresa vem perdendo terreno para a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) e hoje tem uma participação de apenas 8% no mercado global.

Além disso, a sul-coreana enfrenta uma grave crise financeira. Segundo projeções, houve uma queda de 56% no lucro operacional do segundo trimestre, um efeito das restrições de exportação impostas pelos EUA às vendas de chips para a China.

Já a Tesla tem registrado uma queda na demanda dos veículos elétricos e perdido espaço para rivais chinesas, especialmente a BYD, em diversos mercados. Por isso, Elon Musk aposta nos chips de IA para reverter o cenário e impulsionar outros segmentos, caso dos robôs humanoides.

Tarifaço

Próximo ao prazo final para a pausa tarifária dos EUA, que acontece no dia 1º de agosto, a Coreia do Sul prepara um pacote comercial mutuamente aceitável com os Estados Unidos antes das reuniões ministeriais previstas para a próxima semana.

O pacote inclui cooperação na construção naval, um setor de grande interesse para o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, que discutiu o assunto com o ministro da Indústria da Coreia do Sul, Kim Jung-kwan, na última sexta-feira, 25, como informado em comunicado.

Donald Trump anunciou uma série de tarifas que afetam diversos países
Donald Trump anunciou uma série de tarifas que afetam diversos países | Foto: SAUL LOEB / AFP

O país sul-coreano enfrenta tarifas de 25%, e corre para chegar a um acordo comercial com Washington, com o conselheiro de segurança nacional Wi Sung-lac que visitou os EUA recentemente para conversas de alto nível e o ministro do Comércio Yeo Han-koo também nos EUA para negociações, à medida que aumenta a pressão sobre as autoridades para fechar um acordo que não seja pior que o do Japão, que reduziu as tarifas para 15%.

