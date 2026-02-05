Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TECNOLOGIA

Barcos voadores no Brasil? País pode ter novo veículo ainda este ano

Embarcações Seaglider serão implantadas nas Américas do Sul e Central

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

05/02/2026 - 13:42 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Barcos voadores no Brasil? País pode ter novo veículo ainda este ano
-

Embarcações Seagliders, veículos elétricos que combinam barco e avião, estão perto de começar a atuar em mares brasileiros. A empresa nacional Synerjet, assinou um acordo com a fabricante Regent Craft, para a encomenda de 10 unidades do equipamento.

O modelo escolhido é o Viceroy Seaglider, com capacidade para 12 passageiros e é equipado com 12 motores elétricos. O alcance é de até 300 km, podendo atingir velocidades de até 300 km/h.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O equipamento está em fase de testes e tem previsão de voo ainda para este ano.

Criada no Brasil, a empresa Synerjet atua em toda a América Latina, desta forma, além do território nacional, a tecnologia deve ser implementada nas Américas do Sul e Central.

Leia Também:

WhatsApp terá mudanças para usuários menores de idade; veja alterações
Ele viveu em 1901, mas inventou a tecnologia favorita do seu sofá
Adeus, celular: óculos com IA prometem deixar dispositivo no passado

Como o Viceroy Seaglider funciona?

  • A embarcação parte de um porto navegando sobre a água;
  • Após ganhar velocidade, ela aciona um hidrofólio para aumentar ainda mais o desempenho;
  • Em seguida, decola, mantendo-se sempre a uma distância da superfície da água equivalente à envergadura de suas asas.

As embarcações Seagliders são do tipo “wing-in-ground” (WIG), que voam em efeito solo sobre uma almofada de ar acima da superfície da água.

A incorporaração de tecnologias-chave, como hidrofólios e sistemas automatizados de controle da embarcação, possibilitam a tolerância a ondas e facilitam a manobrabilidade, controle manual e segurança.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

emissão zero REGENT Craft Seaglider Synerjet tecnologia de mobilidade Transporte marítimo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

Play

Apple lança quatro modelos de iPhone 14

x