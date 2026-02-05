Barcos voadores no Brasil? País pode ter novo veículo ainda este ano

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Divulgação/Synerjet

Embarcações Seagliders, veículos elétricos que combinam barco e avião, estão perto de começar a atuar em mares brasileiros. A empresa nacional Synerjet, assinou um acordo com a fabricante Regent Craft, para a encomenda de 10 unidades do equipamento.

O modelo escolhido é o Viceroy Seaglider, com capacidade para 12 passageiros e é equipado com 12 motores elétricos. O alcance é de até 300 km, podendo atingir velocidades de até 300 km/h.

O equipamento está em fase de testes e tem previsão de voo ainda para este ano.

Criada no Brasil, a empresa Synerjet atua em toda a América Latina, desta forma, além do território nacional, a tecnologia deve ser implementada nas Américas do Sul e Central.

Como o Viceroy Seaglider funciona?

A embarcação parte de um porto navegando sobre a água;

Após ganhar velocidade, ela aciona um hidrofólio para aumentar ainda mais o desempenho;

Em seguida, decola, mantendo-se sempre a uma distância da superfície da água equivalente à envergadura de suas asas.

As embarcações Seagliders são do tipo “wing-in-ground” (WIG), que voam em efeito solo sobre uma almofada de ar acima da superfície da água.

A incorporaração de tecnologias-chave, como hidrofólios e sistemas automatizados de controle da embarcação, possibilitam a tolerância a ondas e facilitam a manobrabilidade, controle manual e segurança.