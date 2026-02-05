TECNOLOGIA
Barcos voadores no Brasil? País pode ter novo veículo ainda este ano
Embarcações Seaglider serão implantadas nas Américas do Sul e Central
Por Luiza Nascimento
Embarcações Seagliders, veículos elétricos que combinam barco e avião, estão perto de começar a atuar em mares brasileiros. A empresa nacional Synerjet, assinou um acordo com a fabricante Regent Craft, para a encomenda de 10 unidades do equipamento.
O modelo escolhido é o Viceroy Seaglider, com capacidade para 12 passageiros e é equipado com 12 motores elétricos. O alcance é de até 300 km, podendo atingir velocidades de até 300 km/h.
O equipamento está em fase de testes e tem previsão de voo ainda para este ano.
Criada no Brasil, a empresa Synerjet atua em toda a América Latina, desta forma, além do território nacional, a tecnologia deve ser implementada nas Américas do Sul e Central.
Como o Viceroy Seaglider funciona?
- A embarcação parte de um porto navegando sobre a água;
- Após ganhar velocidade, ela aciona um hidrofólio para aumentar ainda mais o desempenho;
- Em seguida, decola, mantendo-se sempre a uma distância da superfície da água equivalente à envergadura de suas asas.
As embarcações Seagliders são do tipo “wing-in-ground” (WIG), que voam em efeito solo sobre uma almofada de ar acima da superfície da água.
A incorporaração de tecnologias-chave, como hidrofólios e sistemas automatizados de controle da embarcação, possibilitam a tolerância a ondas e facilitam a manobrabilidade, controle manual e segurança.
