Brasileirão? EA FC 26 é anunciado com novidades

Ibrahimovic é capa do novo jogo da franquia EA Sports FC - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após o anúncio da capa do EA Sports FC 26 com o suéco Zlatan Ibrahimovic e várias referências de Ronaldo Fenômeno, feito nesta segunda-feira, 14, a desenvolvedora Electronic Arts revelou o trailer completo do jogo nesta quarta-feira, 16.

Seguindo a tradição anual da empresa, a EA revelou a data de lançamento oficial, dia 25 de setembro deste ano, para todos os consoles disponíveis no mercado, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2 e PC.

Vale ressaltar que Ibrahimovic será o atleta que figura na capa da versão “Ultimate” do jogo, já a versão padrão terá Judge Bellingham e Jamal Musiala estampados.

Confira o trailer completo do novo jogo

Data de Lançamento

A versão base do jogo estará disponível para ser jogada no dia 25 de setembro, porém aos que comprarem a versão Ultimate poderiam começar a aproveitar o jogo com uma semana de antecedência, a partir do dia 19 de setembro.

Somado a isso, os assinantes do EA Play, incluindo aqueles que tenham o Game Pass Ultimate no Xbox, também poderão aproveitar o jogo antecipadamente, graças a um teste de 10 horas da versão completa. Além disso, um desconto para os assinantes que decidirem comprar o jogo também é oferecido.

Quanto o EA Sports FC 26 vai custar?

Já sobre os preços, o EA Sports FC 26 segue o padrão dos últimos anos, com a edição padrão saindo por R$349,90 e a Ultimate por R$499,50, embora os preços possam variar dependendo do console.

Além disso, a pré venda já está disponível em todas as plataformas, e, além do acesso antecipado, quem comprar na pré-venda terá outros brindes, como:

Escolha de jogador (1 em 5) não transferível de Ídolo (Icon) com 93+ de Geral no EA Sports FC 25;

Evolução de Atleta exclusivo com 99 de finalização no EA Sports FC 25;

Item não transferível de jogador Ídolo (Icon) do Ultimate Team para o EA Sports FC 26.

Veja os preços do EA Sports FC 26 por console:

PlayStation Store (PS4 e PS5)

Edição Padrão - R$349,90

Edição Ultimate - R$ 499,50

Microsoft Store (Xbox One e Xbox Series X|S)

Edição Padrão - R$349

Edição Ultimate - R$ 499

Nintendo eShop (Switch)

Edição Padrão - R$299

Edição Ultimate - R$ 399

Nintendo eShop (Switch 2)

Edição Padrão - R$349

Edição Ultimate - R$ 449

Steam (PC)

Edição Padrão - R$299

Edição Ultimate - R$429

Quais as novidades do EA Sports FC 26?

O jogo teve algumas mudanças na sua jogabilidade, conforme alguns feedbacks feitos pela comunidade no título anterior, trazendo duas novas predefinições: Gameplay Autêntica, mais próxima do futebol real, e Gameplay Competitiva, focada em desempenho refinado para modos online como Ultimate Team e Clubs.

Somado a isso, o modo de jogo online, o Ultimate Team terá os modos Tournaments, Live Events, além de mudanças no Rivals e Champions, apresentando novas formas de testar e evoluir os times ao longo da temporada.

Imagem de dentro do novo jogo EA Sports FC 26 | Foto: Divulgação | Electronic Arts

Já nos modos offline, o Modo Carreira de Técnico terá novidades significativas com os “Manager Live Challenges”, no português “desafios de manager ao vivo”, que vão colocar o jogador em cenários inspirados no mundo real com recompensas progressivas e metas de curto e longo prazo.

Somado a isso, a personalização dos atletas também mudou com a chegada dos “Arquétipos”, novos perfis inspirados nos jogadores reais. Permitindo desenvolver habilidades específicas no ProClubs e no Modo Carreira de Jogador.

Por fim, o jogo reforça seu compromisso com a autenticidade, incluindo mais de 20.000 jogadores reais, 750 clubes, 120 estádios e 35 ligas licenciadas, com dados oficiais das principais competições do mundo.

Brasileirão no EA Sports FC26, vai acontecer?

Ainda não é certo se os clubes e se a liga brasileira vão ser incluídos no jogo de forma licenciada visto que, a última aparição foi em 2013 e 2014, quando a franquia ainda se chamava FIFA. Desde então os times e a liga não foram mais licenciados, visto que a CBF fechou um contrato de exclusividade com a Konami para o PES.

Porém os fãs seguem sonhando para que esse retorno aconteça, e esse sonho tomou mais força até uma matéria publicada pelo Estadão ter dito que a CBF e a Electronic Arts, desenvolvedora do EA FC 26 estariam negociando esse movimento.

O objetivo seria voltar a contar com as seleções masculina e feminina, além dos clubes nacionais. Porém, as negociações são ditas como complexas, visto as formas que os direitos de imagem são manejados no Brasil envolvendo entidades como a Libra e a Liga Forte União.

Outro ponto que dificulta a negociação é a falta de sindicatos específicos, o que torna mais difícil a distribuição de valores prevista na Lei Pelé.