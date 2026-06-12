INSTABILIDADE
Caiu aí? Instagram e Facebook apresentam instabilidade nesta sexta
Relatos começaram por volta das 10h40
Usuários relataram instabilidade nos aplicativos da Meta, Instagram e Facebook, na manhã desta sexta-feira, 12.
Os relatos começaram por volta das 10h40. As redes sociais ainda não se estabilizaram até o momento, segundo o site Downdetector.
Em outras redes, como o X (antigo Twitter), internautas questionaram sobre não estarem conseguindo abrir os perfis.
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Alguns relatos ainda são de que as contas foram desconectadas do servidor que usavam.
“Instagram caiu? Minha conta deslogou e não consigo logar de novo”, comentou uma pessoa. “O Insta + Facebook de mais alguém caiu também?”, escreveu um usuário.
Ainda não há maiores detalhes no Downdetector.