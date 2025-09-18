Campeonato de videogame tem premiação de R$ 7 mil

Campeonato semiprofissional de LOL terá premiação de R$ 7 mil no total - Foto: Divulgação | Riot Games

A 6º edição do campeonato semi profissional de League of Legends, a “Copa das Lendas”, está com inscrições abertas até o dia 05 de outubro, a competição terá premiação do primeiro ao quarto lugar. O torneio é organizado pela comunidade HVT (@hvttorneio), parceira da desenvolvedora do jogo, Riot Games.

O torneio será completamente online e vai acontecer nos dias 18, 19, 25 e 26 de outubro. Para fazer a inscrição, os interessados precisam responder o formulário até o dia 05 de outubro, às 17h, e pagar uma taxa de R$ 180 por equipe, que deve ser formada por cinco titulares e até dois reservas.

Como o torneio vai funcionar?

Ao total serão 16 equipes que vão disputar uma fase de grupos, que será de partidas únicas, os quatro primeiros que avançarem vão disputar as quartas de finais também em partidas únicas.

Para as semifinais, o regulamento muda, visto que os jogos serão definidos em uma melhor de três, assim como a final.

A competição toda será transmitida pelo canal oficial da HTV na Twitch, fazendo assim com que os jogadores que buscam um holofote e até tentam entrar no ramo profissional tenham um contato maior com o cenário.

As inscrições são restritas a equipes completas, porém caso algum jogador não esteja incluído em um time e queira participar, ele pode consultar uma lista especial de agência livre, assim uma equipe pode convocá-lo. Para ter seu nome nessa lista, o competidor precisa preencher o formulário no ato da inscrição, e assim ele vai ser colocado nesta lista.

Premiações

Em seu total, as premiações somam R$ 7 mil em valores estimado, incluindo:

Dinheiro;

Troféu;

Uniformes personalizados;

Headsets gamer;

Riot Points.

Para o primeiro lugar, estão reservados R$ 1.300, cinco headsets gamers, cinco uniformes, um troféu exclusivo e 24.000 Riot Points, sendo 4.800 para cada titular além da cobiçada skin Ryze Triunfante, disponibilizada apenas em torneios oficiais.

Já o segundo lugar fica com R$ 600 e 16.000 Riot Points (3.200 para cada titular). A terceira equipe melhor colocada vai levar R$ 200,00 e 12.000 Riot Points (2.400 por titular). Enquanto o quarto colocado vai receber 10.000 Riot Points (2.000 para cada titular). O público também vai estar apto a receber premiações via sorteio pela transmissão.