iOS 26 travando o iPhone: veja o que fazer para melhorar

O novo sistema operacional da Apple, o iOS 26, chegou nesta segunda-feira, 15, e após a atualização ser feita, diversos usuários relatam que seus iPhones estão travando desde então. De acordo com a Apple, essa situação é considerada normal.

Várias pessoas que utilizam aparelhos da Apple relataram seus problemas no X, antigo Twitter, confira:

Entenda o motivo do iPhone travar com a atualização

Após a atualização do sistema operacional, a Apple divulgou um comunicado oficial dizendo que travamentos, lentidão e consumo excessivo de bateria são comportamentos normais dessa situação.

De acordo com a empresa, o update envolve alguns processos prolongados em segundo plano, como downloads simultâneos, indexação e realocação de novos recursos de sistema.

Ligado a esse processo normal de atualização, a Apple destaca que o uso intenso do aparelho em tarefas exigentes pode ajudar para que o celular trave mais.

Ainda de acordo com a marca da maçã, a queda de desempenho dos iPhones é temporária e, depois que todo processo de atualização terminar, todos os aparelhos vão voltar ao normal, o porém é que não se tem uma data definida para isso.

iOS 26 travando seu celular? Veja o que fazer

Já que os travamentos dos iPhones fazem parte desse processo de atualização, confira algumas dicas que podem reduzir esses efeitos.

De acordo com recomendações da própria Apple, é ideal que o usuário evite funções que exijam muito do aparelho, como aplicativos pesados ou jogos.

Somado a isso, é indicado que, durante esse período, a câmera do celular não seja utilizada, principalmente a função de gravação em alta resolução. Outro ponto que pode ajudar é fazer uma limpa em arquivos inúteis que estejam lotando a memória do celular.