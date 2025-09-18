Meta anuncia lançamento de vários acessórios inteligentes; confira

Meta anuncía diversas novidades em evento - Foto: Divulgação | Meta

A Meta anunciou o lançamento de seu primeiro óculos inteligente com tela nesta quinta-feira, 19, o Meta Ray-Ban Display. A tela embutida na lente direita do óculos permite que os usuários vejam informações como traduções, rotas de navegação e interagir com outros aplicativos. A apresentação foi feita durante o evento Meta Connect, que acontece desde a quarta-feira, 17, e foi até esta quinta-feira, 18. Além dos óculos inteligentes, a Meta apresentou outros acessórios também.

Além do novo óculos, o evento também mostrou a nova geração dos óculos Ray-Ban Meta, que permite que seu usuário grave vídeos na perspectiva do ponto de vista. Pela primeira vez o acessório será disponibilizado no Brasil, porém sem preço definido. Nos EUA, o óculos custa US$ 379, que resulta em cerca de R$ 2 mil.

A principal novidade da Meta Connect foi o Meta Ray-Ban Display, primeiro óculos que tem uma tela que passa informações diretamente na lente. O sistema mostra dados como traduções ao vivo, rotas de mapas e respostas de IA de acordo com o que ocorre ao redor do usuário.

A tela utiliza uma tecnologia waveguide e oferece uma alta definição, com brilho de até 5.000 nits. Além disso, o modelo conta com lentes de transição, que escurecem com a incisão de luz solar e um estojo dobrável.

Durante a demonstração, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg disse que o óculos funciona em conjunto com a pulseira Neural Band, sendo possível escrever mensagens no ar e comandar o volume se sons com movimentos sutis.

O lançamento do acessório está previsto para o dia 30 de outubro, custando US$ 799, que em conversão direta resulta em cerca de R$ 4.240, estando disponível nas cores preto e areia.

Meta Neural Band: pulseira inteligente

Mostrada como uma “parceira natural’ do Ray-Ban Display, a Neural Band é uma pulseira inteligente que entende os sinais elétricos dos músculos da mão e os transforma em comandos digitais.

Ou seja, isso significa que será possível escrever e enviar textos sem precisar tocar no celular, ou até atender chamadas a ajustar o volume somente com movimentos da mão.

De acordo com a Meta, a pulseira dura 18 horas, sendo suficiente para um dia todo de uso. A empresa ainda reforçou que a aposta é tornar as interações cada vez mais naturais e discretas, reduzindo a dependência de telas.

Segundo Zuckerberg, a Neural Band tem seu nascimento para dar suporte ao Ray-Ban Display, porém foi pensada para o ecossistema todo da companhia: a ideia é que, com o tempo, possa controlar outros dispositivos da Meta.

Oakley Meta Vanguard: tecnologia nos esportes

Mais uma novidade do evento foi a revelação do Oakley Vanguard, uma parceria da marca esportiva com a Meta. O modelo vem equipado com uma câmera central de 12 MP, que é capaz de gravar vídeos em 3K, além de ter um design pensado para ter estabilidade em corridas e ciclismo.

A Meta informou, por meio de comunicado, que está trabalhando para lançar os Oakley Meta Vanguard tanto no Brasil, quanto no México ainda este ano.

Seu preço nos Estados Unidos parte de US$ 499, cerca de R$ 2.650 em conversão direta, com seus envios a partir de 21 de outubro.

2º geração do Meta Ray-Ban

No evento a meta também revelou a atualização de sua linha de óculos inteligentes sem telas. O Meta Ray-Ban de 2ª geração será equipado com uma bateria com capacidade quase duas vezes maior que os de primeira geração. De acordo com a Meta, ele pode carregar 50% de sua bateria em apenas 20 minutos.

Além disso, os acessórios receberam algumas melhorias:

Câmeras melhores, podendo gravar vídeos em até 3K Ultra HD;

Recurso de Audio Boost, que amplifica as vozes em ambientes barulhentos;

Novas cores;

Modelos translúcidos.

A Meta ainda afirmou que está levando os óculos inteligentes para outros países, e que, em breve, estarão disponíveis no Brasil. Até o momento não se tem informações de preços em território brasileiro, porém nos Estados Unidos os preços partem de US$ 379, cerca de R$ 2.010.