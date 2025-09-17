Menu
HOME > TECNOLOGIA
CAIU?

WhatsApp tem instabilidade e usuários relatam falhas em redes da Meta

No X, internautas compartilharam experiências e tentativas frustradas de resolver o problema

Luan Julião

Por Luan Julião

17/09/2025 - 15:04 h
Por volta das 12h35, volume de reclamações voltou ao norma
Por volta das 12h35, volume de reclamações voltou ao norma -

O WhatsApp Web enfrentou instabilidade na tarde desta quarta-feira, 17, gerando uma onda de reclamações entre usuários no Brasil. De acordo com o site Downdetector, que monitora problemas em serviços digitais, as primeiras notificações surgiram por volta das 11h45.

O número de relatos cresceu rapidamente e atingiu o pico às 12h05, quando cerca de 1.300 pessoas registraram dificuldades para acessar a versão web do mensageiro. Além do WhatsApp, usuários também relataram falhas ao tentar utilizar o Instagram e o Facebook, todas plataformas controladas pela Meta.

No X (antigo Twitter), internautas compartilharam suas experiências. Alguns chegaram a pensar que o problema estava na conexão local. "Mané, o Instagram e o WhatsApp caíram e eu achando que era minha internet, toda vez isso", publicou um usuário.

Outro questionou: "WhatsApp Web caiu? Mais alguém sem conseguir acessar?".

Tem iPhone? Função coloca IA para atender ligações; veja como usar
ChatGPT ganha função para proteger adolescentes com pensamentos suicidas
Concursos de TI disponibilizam vagas com salários de até R$ 26 mil

Outros ainda relataram tentativas frustradas de resolver o problema por conta própria. "WhatsApp caiu e eu reiniciando o celular e o roteador de casa", escreveu um internauta.

Já um quarto usuário resumiu a situação: "Tudo da Meta caiu. WhatsApp, Instagram, Facebook...".

Por volta das 12h35, o volume de reclamações no Downdetector voltou ao patamar normal, indicando que a instabilidade foi resolvida.

