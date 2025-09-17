WhatsApp tem instabilidade e usuários relatam falhas em redes da Meta

Por volta das 12h35, volume de reclamações voltou ao norma - Foto: Pexels

O WhatsApp Web enfrentou instabilidade na tarde desta quarta-feira, 17, gerando uma onda de reclamações entre usuários no Brasil. De acordo com o site Downdetector, que monitora problemas em serviços digitais, as primeiras notificações surgiram por volta das 11h45.

O número de relatos cresceu rapidamente e atingiu o pico às 12h05, quando cerca de 1.300 pessoas registraram dificuldades para acessar a versão web do mensageiro. Além do WhatsApp, usuários também relataram falhas ao tentar utilizar o Instagram e o Facebook, todas plataformas controladas pela Meta.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No X (antigo Twitter), internautas compartilharam suas experiências. Alguns chegaram a pensar que o problema estava na conexão local. "Mané, o Instagram e o WhatsApp caíram e eu achando que era minha internet, toda vez isso", publicou um usuário.

Mané, o Instagram e o WhatsApp caiu e eu achando que era minha internet, toda vez isso 🤌🏻 — Ketelly (@Hemeketelly) September 17, 2025

Outro questionou: "WhatsApp Web caiu? Mais alguém sem conseguir acessar?".

whatsapp web caiu ?

mais alguém sem conseguir acessar ? — João Marcello (@manojotta11) September 17, 2025

Outros ainda relataram tentativas frustradas de resolver o problema por conta própria. "WhatsApp caiu e eu reiniciando o celular e o roteador de casa", escreveu um internauta.

WhatsApp caiu e eu reiniciando o cllr e o roteador de casa — Luiz F (@lluizz33) September 17, 2025

Já um quarto usuário resumiu a situação: "Tudo da Meta caiu. WhatsApp, Instagram, Facebook...".

Tudo da Meta caiu. Whatsapp, Instagram, Facebook... — FLAMENCO (@IgorWright) September 17, 2025

Por volta das 12h35, o volume de reclamações no Downdetector voltou ao patamar normal, indicando que a instabilidade foi resolvida.