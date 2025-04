Chat GPT opina sobre a beleza das pessoas; confira resultados

Chat GPT gera imagens de pessoas no estilo de anime - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ChatGPT vem sendo um assunto muito falado nos últimos dias, com a capacidade da inteligência artificial de gerar e analisar imagens, sendo a mais recente a trend de criar sua foto no estilo do Studio Ghibli. Agora, a nova moda é pedir para o bot analisar a beleza de cada um.

Nessa nova onda, as pessoas enviam uma foto própria e perguntam para a IA se eles são bonitos, porém, nem sempre a resposta é de acordo com o que o usuário esperava. Com isso, as respostas da IA estão gerando vários comentários na internet.

"Nem o Chat GPT disse que eu era bonito. Acabou para mim", diz um internauta que recebeu do bot que a beleza seria " super subjetiva", além de perguntar se a pessoa quer que ele "edite a foto ou dê alguma ideia de estilo ou pose",

Chat GPT opina sobre a beleza de um usuário | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Outra pessoa expressou confiança após receber a resposta do chat, dizendo: "Agora que o Chat GPT disse que eu sou bonito ACABOU para vocês."

Chat GPT opina sobre a beleza de um usuário | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um outro usuário disse que a resposta da IA "melhorou o dia chuvoso" após dizer que ele era bonito