Conheça e saiba como jogar o 7 a 0, jogo viral da Copa do Mundo

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A Copa do Mundo de 2026 começou oficialmente nesta quinta-feira, 11, e, junto com o torneio, surgiram as primeiras tendências e conteúdos virais na internet. O grande destaque dos últimos dias é o 7 a 0, um jogo gratuito para navegador que funciona como um simulador de montagem de elenco com a temática do Mundial.

No game, o usuário assume o papel de treinador e tem a missão de escalar os 11 titulares escolhendo atletas de diferentes países e gerações com um único objetivo: erguer a taça de campeão do mundo.

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Como jogar o 7 a 0

Para iniciar a partida, basta acessar o site oficial do jogo e selecionar a opção “Jogar Agora”.

Jogo 7 a 0 - Foto: Reprodução

Em seguida, o usuário deve configurar a base da sua estratégia definindo:

A formação tática da equipe;

O estilo de jogo (ofensivo, defensivo, posse de bola, entre outros);

O nível de dificuldade.

Jogo 7 a 0 - Foto: Reprodução

Após essa preparação, o sistema sorteia aleatoriamente uma seleção nacional e um ano específico de Copa do Mundo. O jogador deve, então, escolher apenas um atleta daquele elenco sorteado e definir em qual posição ele atuará no seu time.

O processo se repete a cada rodada com novos sorteios de seleções históricas até que o esquema tático esteja completo.

Na última etapa, o algoritmo simula as partidas da Copa do Mundo contra equipes de todas as épocas para testar a força do elenco montado.

Outros simuladores gratuitos com a mesma mecânica

Se você gostou da proposta do 7 a 0, o portal A TARDE reuniu outros simuladores de navegador baseados no mesmo formato de montagem e sorteio de elencos:

1. 38 a 0 (Campeonato Brasileiro)

Seguindo a mesma estética, esta versão é totalmente focada no Brasileirão. O jogo oferece quatro formações táticas (4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1 e 3-5-2) e dois modos de jogo:

Clássico, que exibe o nível de habilidade (overall) dos atletas;

Às Cegas, com os atributos ocultos.

Jogo 38 a 0 - Foto: Reprodução

Ao final das escolhas, o sistema simula as 38 rodadas do campeonato e entrega a posição final do seu clube na tabela.

2. 101 pts (LaLiga)

Dedicado ao Campeonato Espanhol, é considerado um dos simuladores mais completos do gênero. Restrito à formação 4-3-3, o jogo apresenta três modalidades:

Clássico: O objetivo é quebrar o recorde histórico de 101 pontos na Espanha;

Memória: Oculta as notas dos jogadores e reduz a quantidade de novos sorteios permitidos;

Liga: Focado puramente na disputa pela liderança da tabela rodada a rodada.

Jogo 101 pontos - Foto: Reprodução

O jogo ainda possui um modo de desafio diário, no qual o usuário monta o time sem ver as pontuações e sem o direito de pular os sorteios.

3. Premier League 38-0 (Campeonato Inglês)

Focado na liga nacional mais disputada do planeta, esta versão se diferencia pela alta capacidade de customização.

O usuário conta com 7 formações disponíveis, 3 níveis de dificuldade (que alteram a quantidade de trocas de sorteio permitidas) e a opção de jogar com os atributos visíveis ou ocultos.

Jogo 38 a 0 - Foto: Reprodução

É possível escolher se o rendimento do atleta será baseado em uma temporada específica ou no auge de sua carreira, além de poder delimitar o corte temporal do jogo por décadas (anos 1990, 2000, 2010 ou a partir de 2016).

4. 82 a 0 (NBA)

Pioneiro no formato de montagem de elencos por navegador, o "82 a 0" troca os gramados pelas quadras de basquete dos Estados Unidos.

Os usuários montam quintetos com lendas que atuaram desde a década de 1960 até os dias atuais. Diferente dos simuladores de futebol, os atletas não possuem uma nota geral (overall), mas sim estatísticas reais detalhadas (pontos, rebotes, assistências, bloqueios e aproveitamento de arremessos).

Jogo 82 a 0 - Foto: Reprodução

Essa versão apresenta duas dificuldades:

Modo Clássico: Mais acessível, exibindo as estatísticas dos jogadores.

Modo HoopIQ: Desafio avançado que exibe apenas o nome, a posição e a época do atleta.

5. Build A 17-0 Team (NFL)

Voltado para os fãs de futebol americano, o objetivo aqui é montar uma franquia imbatível para vencer o Super Bowl. O jogo disponibiliza três modos de disputa:

Clássico: Montagem de um elenco reduzido com até 6 atletas;

Ultimate: Plantel expandido para até 10 jogadores;

All-Time (Acesso Antecipado): Inclui equipes e astros de todas as temporadas da liga desde 1977.

Jogo 17 a 0 - Foto: Reprodução

O game não exibe notas ou estatísticas em nenhuma modalidade, ou seja, a montagem depende puramente do conhecimento de mercado e da memória do usuário sobre a qualidade de cada atleta.