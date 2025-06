Elon Musk pretende enviar nave a Marte até 2026

Elon Musk planeja levar expedição à Marte até 2026 - Foto: Divulgação | Redes Sociais

Após dias de uma série de imprevistos com os testes da Starship, o bilionário Elon Musk divulgou, nesta quinta-feira, 30, um cronograma onde apresentava planos de levar uma nave não tripulada à Marte até o final de 2026.

O cronograma de desenvolvimento detalhado da Starship foi publicado nas redes sociais da empresa de foguetes de Elon Musk, SpaceX.

Musk reconhece que o plano para ir a Marte necessita da capacidade da Starship de realizar vários ajustes técnicos dados como desafiadores durante o desenvolvimento da espaçonave.

O final de 2026 coincide com um momento que ocorre uma vez a cada dois anos, onde Marte e a Terra se alinham, deixando a distância entre os dois planetas menor. A distância precisa de sete a nove meses para ser feita por completo.

Musk apresentou uma chance de 50% para a SpaceX concluir a missão, caso a empresa não esteja pronta até o final de 2026, ela terá de esperar dois anos para tentar novamente, disse Musk no vídeo.

Tripulação

A tripulação da primeira viagem será composta por um ou mais robôs do projeto Optimus, um modelo humanoide feito pela Tesla. Já a tripulação humana deve vir logo em seguida, em uma segunda e terceira viagem.

Desejo da NASA

Atualmente a NASA busca voltar a enviar pessoas à superfície da Lua em parceria com a Starship, em 2027, vale lembrar que o último pouso neste astro foi há mais de 50 anos, com a Apollo.

Foco em Marte

Musk defendeu um programa de voos espaciais humanos, focados em Marte, dizendo anteriormente que seu objetivo era mandar uma nave não tripulada para Marte em 2018, e tendo em mente ainda enviar a primeira missão tripulada em 2024.

O bilionário ainda faria uma apresentação ao vivo chamada "The Road to Making Life Multiplanetary" (O caminho para tornar a vida multiplanetária), após o nono voo de teste da Starship no Texas, Estados Unidos.

Porém seus planos foram cancelados por conta de um erro, culminando na perda de controle da nave, e com isso, fazendo com que a mesma caísse. O foguete foi destruído na metade de sua trajetória, não atingindo nenhuma meta de importância.

Testes anteriores

Dois outros testes foram feitos, um em janeiro e outro em março, ambos, falhando também. Com a espaçonave explodindo na subida, os destroços da nave foram tantos que aviões comerciais precisaram mudar de rota para evitar complicações.

Musk ignorou o último contratempo na terça-feira com uma breve postagem no X, dizendo que produziu muitos "bons dados para análise" e prometendo uma "cadência" de lançamento mais rápida para os próximos voos de teste.