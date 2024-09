Empresa de marketing é acusada de usar dados de microfones de usuários

As informações foram vazadas durante uma apresentação para possíveis clientes da empresa - Foto: Divulgação | Freepik

A empresa de marketing digital Cox Media Group (CMG), parceira da Amazon, Google e Meta, tem usado um software chamado Active Listening (Escuta ativa) que, junto com inteligência artificial (IA) , captura de dados do microfone dos usuários para criação de anúncios segmentados. A informação foi divulgada pelo site 404 Media.



As informações foram vazadas durante uma apresentação para possíveis clientes da empresa. Um dos slides dizia que “os dispositivos inteligentes capturam dados de intenção em tempo real ao ouvir nossas conversas. Os anunciantes podem combinar esses dados de voz com dados comportamentais para segmentar consumidores no mercado. Usamos a IA para coletar esses dados de mais de 470 fontes para melhorar a implementação, a segmentação e o desempenho da campanha.”

Durante a apresentação, a empresa indicou a Amazon, o Google e a Meta como clientes, mas sem especificar se forneciam o produto Active Listening para as gigantes da tecnologia.

Os slides não indicaram, exatamente, por onde a empresa de marketing captura os dados de voz. Segundo a apresentação, depois que a CMG usa os dados capturados para identificar um público que está “pronto para comprar”, a empresa cria uma lista do público e fornece para uma plataforma de anúncios, assim, direcionando os compradores para anúncios mais nichados.

Por US$ 100 por dia, a companhia pode selecionar pessoas em um raio de 16 milhas e, por US$ 200 por dia, em um raio de 32 milhas.

Outro slide que indicava as “próximas etapas” para as empresas interessadas em usar o produto de dados de voz sugeriam uma série de reuniões internas antes do lançamento de campanhas publicitárias.

Procurado pelo 404, o Google disse que removeu o CMG do seu programa de parceiros e disse: “Todos os anunciantes devem cumprir todas as leis e regulamentações, bem como nossas políticas do Google Ads , e quando identificarmos anúncios ou anunciantes que violam essas políticas , tomaremos as medidas adequadas.”

Em comunicado, um representante da Meta disse que a empresa de marketing era uma “parceira geral” e que não usavam o produto do Active Listening para suas publicidades.

“A Meta não usa o microfone do seu telefone para anúncios e temos divulgado isso há anos”, explica a declaração. “Entramos em contato com a CMG para que eles esclareçam que seu programa não se baseia em dados da Meta.”

Um representante da Amazon disse ao 404 que seus anúncios “nunca trabalharam com a CMG nesse programa e não têm planos de fazê-lo”. E acrescentou que, se tomar conhecimento de que um parceiro está violando suas diretrizes de marketing, poderá tomar as medidas que considerar adequadas.