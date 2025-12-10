Menu
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

Esqueceu onde estacionou? Google Maps salva o local automaticamente

A localização fica armazenada por até 48 horas

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

10/12/2025 - 11:59 h
O recurso está disponível apenas para iPhones
O recurso está disponível apenas para iPhones

Motoristas que costumam esquecer onde estacionaram o carro ganharam uma ajuda extra do Google Maps. O aplicativo passou a salvar automaticamente o local do estacionamento sempre que o celular é conectado ao veículo por USB, Bluetooth ou CarPlay. Assim que a viagem termina, o app registra no mapa o ponto onde o carro foi deixado.

A localização fica armazenada por até 48 horas, salvo se o usuário apagá-la manualmente ou voltar a dirigir.

Por enquanto, o recurso está disponível apenas para iPhones. No Android, o Google Maps ainda oferece apenas o registro manual do local onde o veículo foi estacionado.

Outra novidade é que o app agora usa o ícone personalizado do veículo, quando configurado pelo usuário, para marcar o estacionamento. Antes, mesmo com o salvamento manual, o ponto era indicado apenas pelo ícone padrão com a letra “P”.

Os ícones personalizados existem desde 2020, mas só agora passam a marcar automaticamente o local onde o carro foi deixado.

