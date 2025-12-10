Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Como votou cada deputado baiano no projeto que reduz pena de Bolsonaro

Dos 39 parlamentares, 13 não votaram a medida

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

10/12/2025 - 7:31 h
Deputados Capitão Alden (PL), Pastor Sargento Isidório (AVANTE), e deputada Lídice da Mata (PSB)
Deputados Capitão Alden (PL), Pastor Sargento Isidório (AVANTE), e deputada Lídice da Mata (PSB)

Já era madrugada de quarta-feira, 10, quando a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei da Dosimetria, que na prática, reduz a pena dos envolvidos no golpe de Estado do 8 de janeiro de 2023.

A proposta beneficia diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — preso desde o dia 22 de novembro — em Brasília, e que agora, cumpre pena por liderar a trama golpista após as eleições de 2022.

Sessão teve expulsão, confusão e corte de transmissão

A sessão iniciada ainda na tarde de terça-feira, 9, foi marcada por uma série de turbulências, entre elas:

Os desagravos, contudo, não foram capazes de frear a votação da proposta, aprovada na calada da noite.

Como votou a bancada baiana

A bancada baiana, que possui 39 dos 513 deputados federais, participou da votação. O que chama atenção neste ato é o número de parlamentares que não votaram a proposta, sendo em sua maioria deputados do chamado Centrão.

Dos 39, 13 optaram por não votar, 10 aprovaram o projeto relatado pelo deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), 16 seguiram a orientação partidária e votaram contrário a medida.

Deputados que votaram a favor da redução da pena

  • Arthur O. Maia (União-BA)
  • Capitão Alden (PL-BA)
  • Elmar Nascimento (União-BA)
  • João Leão (PP-BA)
  • José Rocha (União-BA)
  • Leur Lomanto Jr. (União-BA)
  • Pastor Isidório (Avante-BA)
  • Paulo Azi (União-BA)
  • Roberta Roma (PL-BA)
  • Rogéria Santos (Republicanos-BA)

Deputados que votaram contra redução da pena

  • Alice Portugal (PCdoB-BA)
  • Bacelar (PV-BA)
  • Daniel Almeida (PCdoB-BA)
  • Diego Coronel (PSD-BA)
  • Félix Mendonça Jr (PDT-BA)
  • Gabriel Nunes (PSD-BA)
  • Ivoneide Caetano (PT-BA)
  • Jorge Solla (PT-BA)
  • Joseildo Ramos (PT-BA)
  • Lídice da Mata (PSB-BA)
  • Mário Negromonte J (PP-BA)
  • Paulo Magalhães (PSD-BA)
  • Sérgio Brito (PSD-BA)
  • Valmir Assunção (PT-BA)
  • Waldenor Pereira (PT-BA)
  • Zé Neto (PT-BA)

Deputados que não registram voto

  • Adolfo Viana (PSDB-BA)
  • Alex Santana (Republicanos-BA)
  • Antonio Brito (PSD-BA)
  • Claudio Cajado (PP-BA)
  • Dal Barreto (União-BA)
  • João Carlos Bacelar (PL-BA)
  • Josias Gomes (PT-BA)
  • Leo Prates (PDT-BA)
  • Márcio Marinho (Republicanos-BA)
  • Neto Carletto (Avante-BA)
  • Otto Alencar Filho (PSD-BA)
  • Raimundo Costa (Podemos-BA)
  • Ricardo Maia (MDB-BA)

