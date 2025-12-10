POLÍTICA
Como votou cada deputado baiano no projeto que reduz pena de Bolsonaro
Dos 39 parlamentares, 13 não votaram a medida
Por Gabriela Araújo
Já era madrugada de quarta-feira, 10, quando a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei da Dosimetria, que na prática, reduz a pena dos envolvidos no golpe de Estado do 8 de janeiro de 2023.
A proposta beneficia diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — preso desde o dia 22 de novembro — em Brasília, e que agora, cumpre pena por liderar a trama golpista após as eleições de 2022.
Sessão teve expulsão, confusão e corte de transmissão
A sessão iniciada ainda na tarde de terça-feira, 9, foi marcada por uma série de turbulências, entre elas:
- A expulsão truculenta do deputado Glauber Braga (PSOL) da cadeira da Presidência;
- A expulsão dos jornalistas do plenário da Casa;
- O corte da transmissão da TV Câmara.
Os desagravos, contudo, não foram capazes de frear a votação da proposta, aprovada na calada da noite.
Como votou a bancada baiana
A bancada baiana, que possui 39 dos 513 deputados federais, participou da votação. O que chama atenção neste ato é o número de parlamentares que não votaram a proposta, sendo em sua maioria deputados do chamado Centrão.
Leia Também:
Dos 39, 13 optaram por não votar, 10 aprovaram o projeto relatado pelo deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), 16 seguiram a orientação partidária e votaram contrário a medida.
Deputados que votaram a favor da redução da pena
- Arthur O. Maia (União-BA)
- Capitão Alden (PL-BA)
- Elmar Nascimento (União-BA)
- João Leão (PP-BA)
- José Rocha (União-BA)
- Leur Lomanto Jr. (União-BA)
- Pastor Isidório (Avante-BA)
- Paulo Azi (União-BA)
- Roberta Roma (PL-BA)
- Rogéria Santos (Republicanos-BA)
Deputados que votaram contra redução da pena
- Alice Portugal (PCdoB-BA)
- Bacelar (PV-BA)
- Daniel Almeida (PCdoB-BA)
- Diego Coronel (PSD-BA)
- Félix Mendonça Jr (PDT-BA)
- Gabriel Nunes (PSD-BA)
- Ivoneide Caetano (PT-BA)
- Jorge Solla (PT-BA)
- Joseildo Ramos (PT-BA)
- Lídice da Mata (PSB-BA)
- Mário Negromonte J (PP-BA)
- Paulo Magalhães (PSD-BA)
- Sérgio Brito (PSD-BA)
- Valmir Assunção (PT-BA)
- Waldenor Pereira (PT-BA)
- Zé Neto (PT-BA)
Deputados que não registram voto
- Adolfo Viana (PSDB-BA)
- Alex Santana (Republicanos-BA)
- Antonio Brito (PSD-BA)
- Claudio Cajado (PP-BA)
- Dal Barreto (União-BA)
- João Carlos Bacelar (PL-BA)
- Josias Gomes (PT-BA)
- Leo Prates (PDT-BA)
- Márcio Marinho (Republicanos-BA)
- Neto Carletto (Avante-BA)
- Otto Alencar Filho (PSD-BA)
- Raimundo Costa (Podemos-BA)
- Ricardo Maia (MDB-BA)
