Como votou cada deputado baiano no projeto que reduz pena de Bolsonaro

Deputados Capitão Alden (PL), Pastor Sargento Isidório (AVANTE), e deputada Lídice da Mata (PSB) - Foto: Bruno Spada | Renato Araújo | Kayo Magalhães | Câmara dos Deputados

Já era madrugada de quarta-feira, 10, quando a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei da Dosimetria, que na prática, reduz a pena dos envolvidos no golpe de Estado do 8 de janeiro de 2023.

A proposta beneficia diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — preso desde o dia 22 de novembro — em Brasília, e que agora, cumpre pena por liderar a trama golpista após as eleições de 2022.

Sessão teve expulsão, confusão e corte de transmissão

A sessão iniciada ainda na tarde de terça-feira, 9, foi marcada por uma série de turbulências, entre elas:

A expulsão truculenta do deputado Glauber Braga (PSOL) da cadeira da Presidência;

A expulsão dos jornalistas do plenário da Casa;

O corte da transmissão da TV Câmara.

Os desagravos, contudo, não foram capazes de frear a votação da proposta, aprovada na calada da noite.

Como votou a bancada baiana

A bancada baiana, que possui 39 dos 513 deputados federais, participou da votação. O que chama atenção neste ato é o número de parlamentares que não votaram a proposta, sendo em sua maioria deputados do chamado Centrão.

Dos 39, 13 optaram por não votar, 10 aprovaram o projeto relatado pelo deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), 16 seguiram a orientação partidária e votaram contrário a medida.

Deputados que votaram a favor da redução da pena

Arthur O. Maia (União-BA)

Capitão Alden (PL-BA)

Elmar Nascimento (União-BA)

João Leão (PP-BA)

José Rocha (União-BA)

Leur Lomanto Jr. (União-BA)

Pastor Isidório (Avante-BA)

Paulo Azi (União-BA)

Roberta Roma (PL-BA)

Rogéria Santos (Republicanos-BA)

Deputados que votaram contra redução da pena

Alice Portugal (PCdoB-BA)

Bacelar (PV-BA)

Daniel Almeida (PCdoB-BA)

Diego Coronel (PSD-BA)

Félix Mendonça Jr (PDT-BA)

Gabriel Nunes (PSD-BA)

Ivoneide Caetano (PT-BA)

Jorge Solla (PT-BA)

Joseildo Ramos (PT-BA)

Lídice da Mata (PSB-BA)

Mário Negromonte J (PP-BA)

Paulo Magalhães (PSD-BA)

Sérgio Brito (PSD-BA)

Valmir Assunção (PT-BA)

Waldenor Pereira (PT-BA)

Zé Neto (PT-BA)

Deputados que não registram voto