Esses 5 aplicativos podem estar te ameaçando secretamente; veja quais

Veja cinco aplicativos que podem ser nocivos para seu celular - Foto: Divulgação

Com o aumento gradual da memória interna dos celulares, muitas vezes esquecemos de desinstalar aplicativos instalados, e com isso duas coisas podem acontecer.

A primeira é uma queda de desempenho no aparelho e outra é uma possível abertura na segurança de seu celular, seja ele Android ou iPhone (iOS). Por isso é sempre necessário checar a lista de aplicativos instalados e fazer uma limpa nos menos utilizados.

Com esses aplicativos uma possível vulnerabilidade na segurança de seus celular pode se criar, principalmente por conta de aplicativos oriundos de fontes não confiáveis ou que já tenham sido descontinuados, ou seja, não recebem mais atualizações.

Cinco aplicativos perigosos para seu celular

Bloatwares

Os Bloatwares são aplicativos instalados previamente nos celulares pelos fabricantes e muitas vezes são difíceis de serem desinstalados.

Os programas geralmente são limitados ou redundante, somente ocupando espaço e recursos no sistema, podendo causar uma lentidão no aparelho.

APKs não oficiais

APKs alterados, também conhecidos como “craqueados”, versões de aplicativos que oferecem funcionalidades a mais de forma gratúita e ilegal. Um exemplo comum é o WhatsApp GB, que proporciona recursos a mais.

Os aplicativos são exclusivos para Androids por conta do caráter aberto do sistema operacional.

Aplicativos em desuso

É comum que com o tempo passado, alguns aplicativos se tornem obsoletos para o usuário. Manter esses aplicativos ocupando espaço no dispositivo é um desperdício de memória ao aparelho, além de poder gerar problemas no desempenho.

Aplicativos com funções nativas do dispositivo

Antigamente era comum precisarmos baixar aplicativos que atualmente já chegam como padrão nos celulares, como leitores de QR Code. Esses aplicativos redundantes consomem espaço e, muitas vezes, também acessam dados pessoais do usuário.

Aplicativos descontinuados

Alguns aplicativos, depois de funcionarem por um tempo podem ser abandonados por seus desenvolvedores e pararem de receber atualizações ou correções de bugs. Muitas vezes esses aplicativos são retirados das lojas mas, caso já estejam instalados, o usuário precisa desinstalado manualmente.

Se o usuário seguir utilizando aplicativos que entraram em desuso podem gerar brechas na segurança, já que essas versões antigas não possuem o suporte necessário e podem ser exploradas por cibercriminosos.