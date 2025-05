Fibra ótica será substituída por outra modalidade no Brasil; saiba qual

Aparelho rotador da Starlink pode substituir a fibra ótica - Foto: Divulgação | Starlink

Atualmente, em todo mundo a internet é um ponto crucial para todos, já que envolve vários núcleos, como trabalho, estudo e entretenimento. Com o Brasil, isso não é diferente, sendo uma das regiões que mais utiliza a internet no mundo, porém, uma transformação pode estar acontecendo de forma silenciosa, já que a forma em que a internet chega em nossas casas pode mudar.

Até o momento, a fibra ótica é a forma considerada como mais avançada para levar a internet aos lares brasileiros. Porém, uma nova modalidade está em ascensão, sendo realidade em algumas regiões do Brasil.

A principal protagonista dessa mudança é a Starlink, uma empresa de Elon Musk que vem mudando a forma de entregar internet ao mundo.

Ela faz uma conexão via satélite de baixa órbita, que, ao invés de utilizar cabos e precisar de uma estrutura física, utiliza uma constelação de satélites localizados mais próximos da terra do que outros.

Logo, o sinal é enviado de uma distância menor, sendo entregue de forma mais veloz e com uma latência menor, até em lugares onde a conexão de internet de formas tradicionais seriam mais complexas.

Somado a isso, a instalação do conector de forma autônoma ajuda na acessibilidade ao usuário, já que não depende de técnicos de instalação.

Enquanto a conexão via fibra se limita a geografia do mundo, a conexão via satélite cobre uma vasta extensão do mundo, levando o sinal de internet aos locais mais isolados.