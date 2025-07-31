Fim do maior vilão do iPhone? Apple faz promessa ousada com o iPhone 17

Apple deverá reajustar os preços do iPhone 17 para tentar compensar o aumento dos custos causados pelas tarifas comerciais - Foto: Divulgação

Com o lançamento do iPhone 17 cada vez mais próximo, marcado para o tradicional evento anual da Apple, previsto para os dias 9 ou 10 de setembro, o destaque principal fica por conta de uma promessa antiga da marca: acabar com as reclamações sobre a duração da bateria.

Segundo informações recentes, a Apple planeja dar um passo decisivo para oferecer aos seus usuários uma autonomia muito maior, especialmente no modelo topo de linha. O iPhone 17 Pro Max terá uma bateria significativamente maior do que as versões anteriores, para garantir que a energia não seja mais um problema para quem depende do aparelho durante o dia todo.

Apple se prepara para revelar o iPhone 17 no começo de setembro | Foto: Divulgação

Para quem valoriza o design fino e leve da Apple, a novidade também vem em forma do iPhone 17 Air, um modelo ultrafino com apenas 5,5 mm de espessura, que traz um visual futurista e elegante, ainda que com uma bateria menor em comparação ao Pro Max. Essa estratégia mostra o esforço da Apple para equilibrar a potência e a portabilidade, atendendo diferentes perfis de consumidor.

Além disso, a tecnologia ProMotion, que regula a taxa de atualização da tela para economizar energia e melhorar a fluidez das imagens, deixará de ser exclusividade dos modelos Pro e estará presente em toda a linha iPhone 17. Essa inovação também contribui para otimizar o consumo da bateria, reforçando o compromisso da empresa em entregar uma experiência mais eficiente.

Preço e estratégia de produção

Apesar do investimento nas melhorias, a Apple deverá reajustar os preços do iPhone 17 para tentar compensar o aumento dos custos causados pelas tarifas comerciais recentes nos Estados Unidos. Estima-se que o valor do modelo básico permaneça em US$ 799, mas o Pro e o Pro Max podem sofrer acréscimo de cerca de US$ 50, chegando a US$ 1.049 e US$ 1.249, respectivamente.

Para reduzir os impactos, a Apple tem transferido parte da fabricação da China para a Índia, mas ainda assim a capacidade local dificilmente será suficiente para suprir toda a demanda, o que pode influenciar na disponibilidade do produto no mercado.

