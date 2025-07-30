Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TECNOLOGIA

iPhone 17: veja as atualizações e quanto custará novo aparelho

Smartphones devem ser anunciados no início de setembro

Por Azure Araujo

30/07/2025 - 14:55 h | Atualizada em 31/07/2025 - 15:22
Imagem vazada do possível iPhone 17
Imagem vazada do possível iPhone 17 -

Com grandes expectativas no mercado tecnológico, o lançamento da linha iPhone 17 se aproxima. A previsão é que os novos smartphones sejam anunciados oficialmente em evento anual da Apple que costuma acontecer no início de setembro. A aposta é que isso aconteça no dia 9 ou 10.

Além das novidades esperadas todo ano, com atualizações e mudanças estéticas, os usuários estão de olho também nos preços dos dispositivos.

Apesar da empresa ter prometido não repassar os custos do tarifaço dos Estados Unidos (EUA) para os produtos, um novo relatório aponta que o iPhone 17 deve chegar ao mercado mais caro em comparação com os modelos da linha 16.

Expectativa de aumento

  • Segundo o site MacRumors, o reajuste deve ser de cerca de US$ 50 (R$ 280,00) e não irá afetar o preço do modelo básico;
  • A Apple tem como um dos objetivos cobrir parte dos custos provocados pelas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos;
  • A empresa chegou a transferir grande parte da produção dos iPhones da China para a Índia como forma de minimizar os impactos;
  • Segundo a Apple, é improvável que a fabricação em território indiano consiga suprir toda a demanda norte-americana;
  • A expectativa é que o modelo básico custe US$ 799 (cerca de R$ 4.500), enquanto o iPhone 17 Pro deve ser vendido por US$ 1.049 (R$ 5,9 mil) e o 17 Pro Max por US$ 1.249 (R$ 7 mil);
  • O levantamento não cita um possível valor para o modelo iPhone 17 Air.

O que se sabe do novo iPhone 17?

A nova linha do iPhone 17 terá quatro versões:

  • Modelo básico;
  • iPhone 17 Air (modelo ultrafino de apenas 5,5 mm de espessura);
  • 17 Pro;
  • 17 Pro Max.
Apple afirma que irá arcar com tarifas impostas pelo governo norte-americano
Apple afirma que irá arcar com tarifas impostas pelo governo norte-americano | Foto: SAUL LOEB / AFP

Os dois primeiros terão novos tamanhos de tela, 6,27 polegadas e 6,6 polegadas, respectivamente. Além disso, os modelos 17 Air e 17 Pro devem ter uma nova barra de câmera retangular com cantos arredondados, e duas câmeras verticais.

Leia Também:

Google pega usuários de surpresa e acaba com função importante após 7 anos
Acordo bilionário: Samsung e Tesla anunciam fabricação de chips de IA
Uso de IA contribui para crescimento de ataques hackers

A Apple ainda pretende expandir o recurso ProMotion para todos os lançamentos, que permite taxas de atualização de até 120Hz para rolagem e vídeos mais suaves. Antes, apenas os modelos Pro tinham esse recurso.

O ProMotion também permitirá que as telas do iPhone 17 e do 17 Air reduzam a taxa de atualização para até 1Hz, e possibilitem a economia de energia além de possuir uma tela sempre ativa com relógio, widgets, notificações e papel de parede visíveis mesmo com o aparelho bloqueado.

A linha 17 também deve ter molduras de alumínio, com uma seção de vidro na parte traseira para manter o suporte ao MagSafe e carregamento sem fio Qi.

Estrutura de titânio

O iPhone 17 Air será o único com estrutura de titânio. Pela primeira vez, os iPhones 17 Pro e Pro Max terão um chip Wi-Fi 7 desenvolvido pela Apple. O suporte ao Wi-Fi 7 permitirá transmitir e receber dados simultaneamente nas bandas de 2,4GHz, 5GHz e 6GHz, que oferecem velocidades mais rápidas, menor latência e conexão mais estável.

Apple busca oferecer mais recursos de inteligência artificial
Apple busca oferecer mais recursos de inteligência artificial | Foto: Joe Ravi

Os novos dispositivos ainda terão 12GB de RAM, contra os 8GB dos modelos Pro atuais (o iPhone 17 básico continuará com 8GB). O aumento de RAM deve melhorar a multitarefa e oferecer mais recursos de inteligência artificial, que exigem modelos de linguagem grandes na memória.

Toda a linha iPhone 17 contará ainda com dissipadores de calor com câmara de vapor, tecnologia já usada em smartphones Android premium. Isso ajuda a espalhar o calor de forma mais eficiente, e evita o superaquecimento, além de manter o desempenho, especialmente em dispositivos finos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

atualizações iPhone 17 tecnologia Valor

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Imagem vazada do possível iPhone 17
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

Imagem vazada do possível iPhone 17
Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

Imagem vazada do possível iPhone 17
Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

Imagem vazada do possível iPhone 17
Play

Apple lança quatro modelos de iPhone 14

x