iPhone 17: veja as atualizações e quanto custará novo aparelho

Imagem vazada do possível iPhone 17 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Com grandes expectativas no mercado tecnológico, o lançamento da linha iPhone 17 se aproxima. A previsão é que os novos smartphones sejam anunciados oficialmente em evento anual da Apple que costuma acontecer no início de setembro. A aposta é que isso aconteça no dia 9 ou 10.

Além das novidades esperadas todo ano, com atualizações e mudanças estéticas, os usuários estão de olho também nos preços dos dispositivos.

Apesar da empresa ter prometido não repassar os custos do tarifaço dos Estados Unidos (EUA) para os produtos, um novo relatório aponta que o iPhone 17 deve chegar ao mercado mais caro em comparação com os modelos da linha 16.

Expectativa de aumento

Segundo o site MacRumors, o reajuste deve ser de cerca de US$ 50 (R$ 280,00) e não irá afetar o preço do modelo básico;

A Apple tem como um dos objetivos cobrir parte dos custos provocados pelas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos;

A empresa chegou a transferir grande parte da produção dos iPhones da China para a Índia como forma de minimizar os impactos;

Segundo a Apple, é improvável que a fabricação em território indiano consiga suprir toda a demanda norte-americana;

A expectativa é que o modelo básico custe US$ 799 (cerca de R$ 4.500), enquanto o iPhone 17 Pro deve ser vendido por US$ 1.049 (R$ 5,9 mil) e o 17 Pro Max por US$ 1.249 (R$ 7 mil);

O levantamento não cita um possível valor para o modelo iPhone 17 Air.

O que se sabe do novo iPhone 17?

A nova linha do iPhone 17 terá quatro versões:

Modelo básico;

iPhone 17 Air (modelo ultrafino de apenas 5,5 mm de espessura);

17 Pro;

17 Pro Max.

Apple afirma que irá arcar com tarifas impostas pelo governo norte-americano | Foto: SAUL LOEB / AFP

Os dois primeiros terão novos tamanhos de tela, 6,27 polegadas e 6,6 polegadas, respectivamente. Além disso, os modelos 17 Air e 17 Pro devem ter uma nova barra de câmera retangular com cantos arredondados, e duas câmeras verticais.

A Apple ainda pretende expandir o recurso ProMotion para todos os lançamentos, que permite taxas de atualização de até 120Hz para rolagem e vídeos mais suaves. Antes, apenas os modelos Pro tinham esse recurso.

O ProMotion também permitirá que as telas do iPhone 17 e do 17 Air reduzam a taxa de atualização para até 1Hz, e possibilitem a economia de energia além de possuir uma tela sempre ativa com relógio, widgets, notificações e papel de parede visíveis mesmo com o aparelho bloqueado.

A linha 17 também deve ter molduras de alumínio, com uma seção de vidro na parte traseira para manter o suporte ao MagSafe e carregamento sem fio Qi.

Estrutura de titânio

O iPhone 17 Air será o único com estrutura de titânio. Pela primeira vez, os iPhones 17 Pro e Pro Max terão um chip Wi-Fi 7 desenvolvido pela Apple. O suporte ao Wi-Fi 7 permitirá transmitir e receber dados simultaneamente nas bandas de 2,4GHz, 5GHz e 6GHz, que oferecem velocidades mais rápidas, menor latência e conexão mais estável.

Apple busca oferecer mais recursos de inteligência artificial | Foto: Joe Ravi

Os novos dispositivos ainda terão 12GB de RAM, contra os 8GB dos modelos Pro atuais (o iPhone 17 básico continuará com 8GB). O aumento de RAM deve melhorar a multitarefa e oferecer mais recursos de inteligência artificial, que exigem modelos de linguagem grandes na memória.

Toda a linha iPhone 17 contará ainda com dissipadores de calor com câmara de vapor, tecnologia já usada em smartphones Android premium. Isso ajuda a espalhar o calor de forma mais eficiente, e evita o superaquecimento, além de manter o desempenho, especialmente em dispositivos finos.