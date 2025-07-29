Nokia Tijolão: como celular se tornou "indestrutível" e marcou geração

No Brasil, o modelo ficou conhecido como o "indestrutível" - Foto: Reprodução

Lançado em setembro de 2000, o Nokia 3310, apelidado pelos brasileiros como tijolão, se tornou um dos celulares mais marcantes antes da era dos smartphones. Com seu design simples, corpo resistente e bateria de longa duração, o aparelho conquistou milhões de usuários ao redor do mundo, ultrapassando 126 milhões de unidades vendidas.

No Brasil, o modelo ficou conhecido como o "indestrutível", graças à sua carcaça robusta de plástico rígido e estrutura interna resistente, o que o tornou praticamente imune a quedas. Essa fama gerou inúmeros memes na internet e aparições em filmes, clipes e produções da cultura pop.

Apesar de funções básicas como ligações, SMS, calculadora, cronômetro e toques monofônicos, o 3310 cativou por sua praticidade e autonomia: a bateria durava dias com uma só carga, algo raro nos padrões atuais.

Jogo da cobrinha

Um dos maiores responsáveis por seu sucesso foi o jogo Snake II, a clássica cobrinha, que virou febre mundial. O jogo consistia em controlar uma cobra que crescia ao comer pontinhos, desafiando o jogador a evitar colisões. A versão foi uma evolução do primeiro Snake da Nokia, lançado no modelo 6110, em 1998, desenvolvido pelo programador Taneli Armanto.

Snake II foi tão influente que ajudou a definir um gênero de jogos simples, acessíveis e viciantes, inspirando versões modernas em lojas de aplicativos como Google Play e App Store até hoje.

Relançamento

Em 2017, a Nokia relançou o 3310 com visual renovado e algumas atualizações como entrada para cartão microSD, porta USB e suporte para fones de ouvido, mas sem recursos como Wi-Fi, GPS ou apps modernos. O relançamento preservou a identidade retrô e trouxe de volta o Snake, em nova versão.

Na época de seu lançamento, Apple e Samsung ainda não tinham seus modelos de sucesso como o iPhone e o Galaxy. A Nokia era uma gigante do setor, ao lado de marcas como Motorola e BlackBerry. O 3310 sucedeu o também popular Nokia 3210, que chegou a vender 160 milhões de unidades.