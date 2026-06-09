Google adiciona Gemini ao Chrome e Maps em série de expansões com IA

O Google anunciou nesta quarta-feira, 10, a chegada do Gemini no Chrome ao Brasil. O anúncio foi feito no evento ‘Google For Brazil 2026’, que acontece em São Paulo.

De acordo com o Google, com a integração do modelo de IA mais recente (Gemini 3.1), os usuários agora podem resumir textos, redigir e-mails e editar imagens diretamente no Navegador, sem precisar trocar de aba.

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De maneira geral, o objetivo é tornar a navegação mais fluída, permitindo ao Gemini interação o conteúdo consumido naquele momento durante pelo usuário.

“O navegador é onde trabalhamos, aprendemos e nos conectamos. Para evitar que tarefas complexas atrasem o dia a dia, reimaginamos o Chrome com IA integrada para ajudar as pessoas a encontrar e entender informações de forma muito mais rápida”, diz a diretora de Produto do Chrome, Charmaine D’Silva.

No anúncio, o Google afirmou que os recursos, no entanto, foram treinados para reconhecer ameaças e exigem confirmação antes de realizar ações sensíveis, como enviar um e-mail ou agendar um evento. Além disso, as atualizações automáticas do Chrome garantem proteção contínua contra as ameaças mais recentes.

A novidade estará disponível inicialmente para desktop e iOS e, em breve, para usuários Android.

Conheça os novos recursos:

Assistente integrado no painel lateral: Com um clique no canto superior direito, no ícone do Gemini, você abre um chat com o Gemini para resumir artigos longos, tirar dúvidas sobre a página que está lendo ou até criar um quis para os estudos, tudo sem sair da página atual.

Com um clique no canto superior direito, no ícone do Gemini, você abre um chat com o Gemini para resumir artigos longos, tirar dúvidas sobre a página que está lendo ou até criar um quis para os estudos, tudo sem sair da página atual. Conexão direta com o Google Workspace: O Chrome agora trabalha junto com o Gmail, Maps, Agenda e YouTube. Você pode pedir para o Gemini destacar os pontos principais de um vídeo no YouTube ou redigir e enviar um e-mail pelo Gmail diretamente do painel lateral.

O Chrome agora trabalha junto com o Gmail, Maps, Agenda e YouTube. Você pode pedir para o Gemini destacar os pontos principais de um vídeo no YouTube ou redigir e enviar um e-mail pelo Gmail diretamente do painel lateral. Pesquisa inteligente em várias abas: O Gemini consegue cruzar informações de Várias abas abertas ao mesmo tempo. Vai planejar uma viagem ou comparar preços de produtos? O assistente consolida os dados em uma única tabela para facilitar sua decisão.

O Gemini consegue cruzar informações de Várias abas abertas ao mesmo tempo. Vai planejar uma viagem ou comparar preços de produtos? O assistente consolida os dados em uma única tabela para facilitar sua decisão. Edição de imagens com Nano Banana 2: Transforme imagens na web usando apenas comandos de assistente.

Gemini chega a Maps

O Gemini foi o grande foco de atualizações do Google para o Brasil neste ano. Além da integração ao Chrome, a ferramenta de IA agora tem novas funcionalidades a serem usadas diretamente no Google Maps.

No Google For Brazil também foi lançado o ‘Pergunte ao Maps’, uma nova experiência conversacional que une a base de dados do aplicativo com a capacidade de raciocínio avançado do modelo Gemini.

Com o novo recurso, o Google Maps passa a responder instantaneamente a perguntas complexas como em uma conversa simples e natural. Ou seja, os usuários não precisam gastar tempo cruzando abas e filtrando dezenas de avaliações para planejar uma atividade. Basta abrir o “Pergunte ao Maps” e interagir de forma natural, como se estivessem conversando com um assistente pessoal.

“O Google Maps está mudando o que um mapa pode fazer”, comenta André Kowaltowski, terente do Google Maps para a América Latina.

“O Pergunte ao Maps usa as informações mais recentes para mostrar tudo o que você precisa otu97saber antes de sair de casa. Você pode perguntar onde achar um hambúrguer vegano perto do trabalho ou pedir um roteiro de locais com arquitetura icônica na sua cidade. As respostas aparecem em formato de conversa, com um mapa personalizado para ajudar a visualizar as opções e planejar as ações, como, por exemplo, fazer uma reserva em um restaurante”, diz.

Para gerar essas recomendações, a ferramenta cruza dados de mais de 300 milhões de lugares com as avaliações de mais de 500 milhões de colaboradores da comunidade do Google Maps.

O Pergunte ao Maps considera o histórico do usuário, como locais pesquisados ou salvos, para oferecer a recomendação ideal. Ao buscar um ponto de encontro no meio do caminho com amigos, por exemplo, o sistema pode priorizar restaurantes vegetarianos ou com um ambiente específico, caso reconheça essas preferências no perfil.

Logo após receber a recomendação, o usuário pode, com poucos cliques, fazer reservas em restaurantes, salvar os locais em uma lista, compartilhar com amigos ou iniciar a rota para o destino.

Quando lança?

Esta semana, o Google começa a implementar o recurso Pergunte ao Maps para um seleto grupo de Local Guides – os membros mais ativos da comunidade do Google Maps. Em poucas semanas, estará disponível para todos os usuários brasileiros.

IA no YouTube

O uso da IA no YouTube promete revolucionar a forma de trabalho dos criadores de conteúdo, oferecendo todo o necessário para criação, edição e puder vídeos em um só lugar.

Esse é o ‘Pergunte ao Studio’, que já está disponível completamente em português para os criadores brasileiros. O recurso, integrado diretamente ao YouTube Studio, atua como um verdadeiro parceiro criativo baseado em Inteligência Artificial, projetado para ajudar criadores de conteúdo a gerenciar e expandir seus canais com mais eficiência e inteligência de dados.

Como funciona?

O “Pergunte ao Studio” é uma interface de chat conversacional integrada à versão web do YouTube Studio (acessível pelo computador, inclusive com um atalho rápido na página de Analytics). Alimentada por modelos avançados de linguagem (LLMs), a ferramenta ajuda o criador de conteúdo a decifrar dados complexos e a estruturar seu fluxo de trabalho por meio de quatro frentes principais:

Análise simplificada de métricas: Os criadores podem usar comandos diretos ou predefinidos, como, por exemplo, “Como tem sido o desempenho do meu vídeo mais recente?”, ou obter explicações detalhadas sobre as métricas do canal.

Resumo da comunidade: É possível compreender o feedback do público sem precisar ler milhares de interações.

Desenvolvimento de conceitos e roteiros: A IA funciona como uma ferramenta de brainstorming. O criador pode copiar e colar o rascunho de um script para receber sugestões de melhorias e feedbacks baseados nas melhores práticas de criação do

YouTube, além de receber sugestões de ideias de temas correlatos.

Interação com a guia Inspiração: Quando o recurso gera uma boa sugestão ou ideia de conteúdo, o criador pode salvá-la em forma de “card de ideias” dentro da guia Inspiração do Studio para continuar trabalhando, refinando e construindo o roteiro do vídeo mais tarde.

“As ferramentas de Inteligência Artificial do YouTube são desenhadas para dar apoio à criatividade e facilitar o trabalho e a rotina dos nossos criadores. O ‘Pergunte ao Studio’ é um ótimo exemplo dessa filosofia ao oferecer aos criadores as respostas que eles precisam para tomar decisões estratégicas mais rápidas e direcionadas”, afirma Max Oliveira, gerente sênior de marketing de produto do YouTube para a América Latina. “Ao trazer esse recurso para o Brasil em português, estamos investindo na nossa creator economy, permitindo que canais de todos os tamanhos tenham acesso a uma poderosa ferramenta que pode ajudar diretamente na transformação de um canal em um negócio”, finaliza.