TECNOLOGIA
VAI FICAR PARA DEPOIS

'GTA 6' tem data de lançamento anunciada e empresa acaba criticada

Decisão causou tristeza entre os fãs da franquia

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

06/11/2025 - 18:37 h
GTA 6 teve lançamento adiado
A empresa Take-Two Interactive deixou os fãs de "Grand Theft Auto VI" ("GTA 6") tristes, nesta quinta-feira, 6. Isso porque ela confirmou um adiamento do lançamento do jogo para 19 de novembro de 2026.

Com a decisão, o prolongamento ocorreu pela segunda vez da espera por um dos títulos mais aguardados da história dos videogames.

"Sentimos muito por adicionar um tempo adicional para o que sabemos que tem sido uma espera longa, mas esses meses extra vão nos permitir terminar o game com o nível de polimento que vocês esperam e merecem", declarou a Rockstar, estúdio que desenvolve o jogo, em anúncio no Instagram.

"Queremos agradecer novamente por sua paciência e apoio. Enquanto a espera é um pouco maior, estamos incrivelmente animados para que os jogadores experimentem o estado extenso de Leonida e um retorno à Vice City dos dias contemporâneos."

Adiamento do 'GTA 6' provocou tristeza

No X, antigo Twitter, internautas criticaram a empresa por causa do adiamento. Uma pessoa garantiu: "Honestamente eu já esperava que GTA 6 seria adiado".

"Vou ter que esperar mais de 1 ano pra jogar GTA 6...", declarou outro internauta. "A competição para o primeiro semestre seria muito pesada, GTA 6 tinha noção de que não seria páreo para o Lego Batman", escreveu um terceiro.

Em 2023, cabe lembrar, o jogo ganhou previsão original de lançamento para 2025. Em maio deste ano, no entanto, foi adiado para maio de 2026.

