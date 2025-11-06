'GTA 6' tem data de lançamento anunciada e empresa acaba criticada

GTA 6 teve lançamento adiado - Foto: Divulgação

A empresa Take-Two Interactive deixou os fãs de "Grand Theft Auto VI" ("GTA 6") tristes, nesta quinta-feira, 6. Isso porque ela confirmou um adiamento do lançamento do jogo para 19 de novembro de 2026.

Com a decisão, o prolongamento ocorreu pela segunda vez da espera por um dos títulos mais aguardados da história dos videogames.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Sentimos muito por adicionar um tempo adicional para o que sabemos que tem sido uma espera longa, mas esses meses extra vão nos permitir terminar o game com o nível de polimento que vocês esperam e merecem", declarou a Rockstar, estúdio que desenvolve o jogo, em anúncio no Instagram.

"Queremos agradecer novamente por sua paciência e apoio. Enquanto a espera é um pouco maior, estamos incrivelmente animados para que os jogadores experimentem o estado extenso de Leonida e um retorno à Vice City dos dias contemporâneos."

Adiamento do 'GTA 6' provocou tristeza

No X, antigo Twitter, internautas criticaram a empresa por causa do adiamento. Uma pessoa garantiu: "Honestamente eu já esperava que GTA 6 seria adiado".

"Vou ter que esperar mais de 1 ano pra jogar GTA 6...", declarou outro internauta. "A competição para o primeiro semestre seria muito pesada, GTA 6 tinha noção de que não seria páreo para o Lego Batman", escreveu um terceiro.

Em 2023, cabe lembrar, o jogo ganhou previsão original de lançamento para 2025. Em maio deste ano, no entanto, foi adiado para maio de 2026.