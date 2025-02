GTA VI pode chegar ao Brasil custando o preço de uma cesta básica; entenda

GTA VI pode chegar ao Brasil custando R$ 600. - Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Um dos games mais esperados para 2025, GTA VI pode vir com um preço 'salgado'. Pois, de acordo a análise do renomado analista na indústria dos games, Matthew Ball, da companhia Epyllion, existe a esperança que a indústria dos games possa ter uma grande aumento nos preços. Segundo o analísta, o "preço cheio" de um game lançamento deve sair de U$ 69,99 (cerca de R$ 423 na atual cotação) para U$ 100 (aproximadamente R$ 604,92).

Leia mais:

>> Confira os 10 jogos mais esperados para 2025 e seus lançamentos

>> Festival de Verão 2025 anuncia atrações do Palco Rua Atitude

>> WhatsApp será conectado a Facebook e Instagram; entenda

Ainda de acordo com Matthew, outros estúdios esperam que a Take Two Interactive, empresa-mãe da Rockstar Games, aumente os preços dos jogos com a justificativa de altos custos de produção.

Confira alguns itens que podem ser comprados com estes mesmos R$ 600:

-Cesta Básica:

Com estes R$ 600, uma pessoa pode comprar uma cesta básica, que de acordo com o Dieese, está custando atualmente R$ 583,89 em Salvador.

- Final de semana em Praia do Forte:

Alguns hotéis em Praia do Forte oferencem a opção de estadia de sábado há domingo por menos que R$600.

- Peças de roupa

A marca Nike disponibiliza em seu site várias opções de calçados, camisetas, calças e acessórios por menos de R$ 600.

O preço mesmo sendo uma especulação causou um alvoroço nas redes sociais. Confira a opinião de alguns internautas:

GTA VI por R$ 600,00 é absurdo, é quase o dobro do preço padrão aqui no br, e subir de $ 70,00 pra $ 100,00 é um aumento muito grande, não acredito que vá chegar nesse nível — ManoShaw (@man0shaw) January 21, 2025

Espero que isso não role pq se não esperem o segundo crash na indústria de games por parte do ocidente, não tem jogo no mundo que vale 100 dólares(600 reais praticamente) nem GTA 6 vale e olha que eu estou hypado. A indústria atual parece que realmente quer testar o limite dos+ https://t.co/4CZLIEqB03 — 🟩Gabriel Nerd Tech🟢 esperando Z-A e GTA 6 (@GabrielSPNerdT) January 21, 2025