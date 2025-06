IA revolucionária era na verdade 700 humanos trabalhando; conheça o caso

Ilustrativa - Foto: Freepik

Em meio a moda da Inteligência Artificial, as famosas IAs, uma startup enganou grandes investidores por anos com a promessa do usa de IA para criar aplicativos. No entanto, tudo não passou de uma farsa e os verdadeiros desenvolvedores eram humanos.

A empresa em questão é a Builder.ai. A promessa da emprea era utilizar IA para revolucionar a criação de aplicativos. No entanto, a equipe de criação era composta por 700 engenheiros humanos residentes na Índia. A companhia decretou falência depois da revelação de fraude.

A Builder.ai é uma startup criada em Londres, na Inglaterra. Com a promessa de revolucionar a criação de apps através da plataforma "Natasha", recebia investimentos de grandes empresas, como a Microsoft. A mentira da companhia perdurou por oito anos.

Antes de decretar falência, a startup de Londres era avaliada em US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 8,5 bilhões).

Mentira é descoberta

A “Natasha” supostamente automatizava todo o processo de criação de software, permitindo que qualquer cliente montasse seu aplicativo como quem monta peças de Lego. Mas na prática, o pedido era enviado para a equipe humana, que fazia o desenvolvimento manualmente.

A fraude começou a ser descoberta em 2023, quando uma credora da Builder.ai congelou US$ 37 milhões em contas bancárias da empresa após o não pagamento de dívidas. Os problemas financeiros da companhia ficaram maiores e investigadores e promotores federais norte-americanos intimaram a empresa para apresentar documentos financeiros, listas de clientes e políticas contábeis.

O fundador e então CEO da Builder.ia, Sachin Dev Duggal, deixou o cargo em fevereiro de 2025. Seu sucessor, Manpreet Ratia, relatou que o negócio se tornou insustentável e a empresa entrou com pedido de insolvência.

Fraude financeira

Além da falsa automação ao usar engenheiros humanos e alegar estar usando IA, a Builder.ai também é acusada de cometer fraude financeira conhecido como “round-tripping” com a empresa indiana VerSe Innovation.

Round-tripping é quando empresas emitem faturas de valores semelhantes entre si sem entregas de produtos ou serviços. É estimado que entre 2021 e 2024 tenham sido trocados US$ 60 milhões em faturas entre Verse e Builder.ai, superestimando receitas em 300%.