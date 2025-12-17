Menu
TECNOLOGIA
NOVIDADE

Instagram aposta alto e lança nova maneira de consumir Reels

Novidade atende a uma demanda dos próprios usuários no Instagram

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

17/12/2025 - 6:53 h
Novidade atende uma demanda dos próprios usuários no Instagram
Uma nova maneira de consumir conteúdos no Instagram está vindo aí. A Meta anunciou, na terça-feira, 16, o lançamento piloto do Instagram for TV, um aplicativo que leva os vídeos curtos do Reels para televisores.

O vice-presidente de produto do Instagram, Tessa Lyons-Laing, explicou que a decisão partiu de uma demanda dos próprios usuários. “Vimos uma enorme demanda das pessoas no Instagram para assistir Reels na TV. Ouvimos o tempo todo que as pessoas se reúnem com os amigos para assistir Reels. É divertido se conectar com seus amigos sobre essas coisas”, disse.

Inicialmente, o aplicativo está disponível apenas nos Estados Unidos para a família de dispositivos Fire TV da Amazon, com planos de expansão para mais mercados e aparelhos em 2026.

O aplicativo

O Instagram for TV é personalizado para cada usuário, organizando os vídeos em categorias temáticas e mostrando Reels populares entre os amigos do perfil. Inicialmente, não haverá anúncios na plataforma, sendo algo a ser considerado no futuro.

O app é um projeto distinto do antigo IGTV, serviço para vídeos longos descontinuado em 2022. A nova iniciativa é focada exclusivamente no formato Reels (de até 3 minutos) e permite que até cinco contas diferentes sejam adicionadas em uma única tela inicial na TV.

