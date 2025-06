Inteligência Artificial vai prever se o relacionamento vai durar; entenda

Chat GPT faz "previsão" sobre relacionamento - Foto: Reprodução | Open AI

Muitos se preocupam quando se trata em ter um relacionamento duradouro e saudável, prestando atenção em inúmeros detalhes para que tudo esteja em harmonia há todo tempo. Porém algumas mensagens trocadas com um tom mais “seco e frio” podem fazer o casal se indagar sobre o rumo que o relacionamento está tomando. Para isso, uma Inteligência Artificial do ChatGPT se propõe a “prever” como o relacionamento vai terminar de acordo com as mensagens trocadas.

O recurso nomeado de “Relationship Analyzer”, ou em português, “analista de relacionamento”, está disponível no ChatGPT. Para que ele funcione, basta colar trechos de conversas e dar o comando para que a IA análise a reciprocidade, afeto, distanciamento ou até manipulação contidos no texto.

Porém é sempre bom lembrar que, o programa é uma Inteligência Artificial, ou seja, nem tudo dito deve ser tomado verdade absoluta, visto que ela não possui consciência e muito menos formação para analisar sentimentos e relacionamentos alheios.

Como essa análise funciona?

O programa não lê as mentes das pessoas que enviaram as mensagens, ele analisa os padrões nos discursos, que podem ser a frequência de mensagens, uso de conectores afetivos e o ritmo do diálogo. Com essa análise, o Analyzer do ChatGPT busca pontos de sentimento, ou a falta deles, e apresenta um “veredito”.

O algoritmo entende como indicadores de distanciamento, mensagens monossilábicas, uma comunicação despadronizada, poucas ou nenhuma pergunta sobre o cotidiano da outra pessoa, além de outras formas de não demonstração de afeto.

Por outro lado, mensagens mais longas e elaboradas, uso de apelidos carinhosos e uma conversa recíproca são vistas como indicadores positivos.

Para fazer com que a IA funcione, basta inserir os comandos, conhecidos como prompts, e enviar as mensagens que devem ser analisadas. Por exemplo: “Analise essa conversa entre mim e meu namorado. Ainda parece que ele me ama?”, “Essa conversa mostra interesse legítimo da outra parte?” ou ainda “Por essa troca de mensagens, há demonstração de segundos interesses?”.

Poucos segundos após isso, o ChatGPT vai enviar a análise dele indicando os pontos de sentimento e seus possíveis significados.

Tenha cautela ao ler as análises

Por mais que a IA apresenta um tom “terapêutico”, ela segue sendo somente um sistema de códigos que não possui consciência e muito menos formação, além de não ter acesso ao contexto emocional da pessoa que enviou a mensagem. Ou seja, uma possível ironia pode ser analisada pelo bot como frieza.

Nuances do dia a dia também não são captadas pela IA, como um “ok” enviado por conta do dinamismo das rotinas, pode ser interpretado como uma forma de desinteresse.

Outro ponto para se ter cautela no uso, é a segurança e privacidade dos dados, por mais que a Open IA, empresa responsável pelo Chat GPT, tenha dito que não armazena ou compartilha conteúdos enviados, nenhum sistema é 100% imune a falhas, vazamentos ou uso indevido.

Logo, todo cuidado é pouco quando se trata de sua vida pessoal na internet, por isso, é sempre válido pensar mais de uma vez antes de enviar mensagens e arquivos pessoais.

Como fazer o teste com segurança

Para testar o Relationship Analyzer é preciso acessar o Chat GPT por meio do site oficial da Open IA, buscar pelo nome da ferramenta no próprio Google, ou pelo link em si.

Já para utilizá-lo com segurança, o melhor a se fazer é utilizar conversas fictícias, ou somente baseadas na realidade, ocultando alguns fatos como nomes dos envolvidos ou detalhes sensíveis.

Veja algumas opções de prompt, comandos, que podem ser usados:

“Analise esta conversa e me diga se a pessoa B parece conectada emocionalmente.”;

“O que esse trecho mostra sobre a disposição emocional das duas partes?”;

“Há sinais de que essa pessoa está evitando envolvimento?”

“Quais padrões de comunicação podem estar prejudicando essa relação?”.

A resposta do bot sempre será em uma linguagem acessível e de fácil entendimento, sem termos técnicos. Porém tudo dito por ele deve ser tratado como algo à parte, sem ser levado como algo absoluto.

Concluindo, para uma análise responsável e que realmente pode ser levado em conta, é necessário que a pessoa entre em contato com um profissional da área.