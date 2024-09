iOS 18: quais iPhones não vão receber e tudo sobre o novo sistema da Apple

Imagem da tela do iOS 18 com cores nos ícones - Foto: Reprodução/Apple

O iOS 18 ficará disponível a partir do dia 16 de setembro para os modelos de iPhone compatíveis.

Nos modelos de iPhone 16, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, o iOS 18 introduz a Apple Intelligence, que entende seu contexto pessoal e oferece inteligência mais útil e relevante para você.

Novas ferramentas de escrita e recursos de linguagem irão ajudar a escrever, resumir textos longos e priorizar notificações.

No âmbito das imagens, será possível gerar genmoji para suas mensagens ou rever momentos importantes com os filmes de memória personalizados.



Com maior entendimento de linguagem e reconhecimento do seu contexto pessoal, a Siri está mais presente no apoio aos usuários com tarefas do dia a dia.

Personalização

Os widgets e ícones de apps ganham ainda mais estilo com a nova aparência escura. Será possível ainda pintar todos da mesma cor ou deixar o iOS sugerir um tom que complementa sua imagem de fundo. Você também poderá aumentar o tamanho de apps e widgets.

Apps bloqueados e ocultos são dois jeitos novos de proteger apps pessoais e as informações neles quando alguém for usar seu aparelho.

Fotos

As coleções organizam seus cliques automaticamente por tópicos, como Recentes, Pessoas e Pets, Viagens e mais.

Ainda é possível mudar a ordem das coleções e escolha itens para encontrar mais rápido nas coleções fixadas. E ir direto ao mais importante, como as fotos do seu cachorro ou das amigas, as que você editou recentemente ou até capturas de tela daquelas receitas.

Mensagens

Além de negrito, itálico, sublinhado e riscado, você pode aplicar efeitos animados e divertidos a qualquer letra, palavra, frase ou emoji no iMessage.

Se já for tarde da noite ou se você tiver receio de esquecer de mandar uma mensagem muito importante, você poderá agendar um horário específico para o envio.

As mensagens RCS (Rich Communication Services) oferecem mídia avançada e avisos de entrega e leitura para quem não usa o iMessage.

Modo de Jogo

O Modo de Jogo minimiza a atividade em segundo plano para manter as taxas de quadros consistentemente altas por horas e horas.

O Modo de Jogo reduz a latência de áudio dos AirPods e turbina a responsividade dos controles sem fio.

Veja quais modelos de iPhone não vão receber a atualização:

iPhone SE (1ª geração);

iPhone XR;

iPhone X;

iPhone 8;

iPhone 8 Plus

Todos os anteriores