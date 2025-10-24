TECNOLOGIA
iPhone 17: usuários relatam desbotamento e mudança de cor
Consumidores afirmam que o acabamento laranja está mudando para rosa
Por Redação
Alguns consumidores do iPhone 17 na cor Laranja Cósmico relataram que o acabamento metálico do aparelho estaria desbotando, adquirindo um tom próximo ao ouro rosé.
Os primeiros casos surgiram no Reddit - rede social e fórum online onde usuários compartilham e discutem conteúdos - e novas publicações reforçam que o problema, embora não generalizado, afeta alguns usuários.
O que pode estar causando o problema?
Especialistas apontam duas possíveis causas: o uso de solventes de limpeza agressivos ou a exposição prolongada à luz solar (UV), que pode alterar quimicamente a camada protetora anodizada do metal.
Leia Também:
O painel de vidro traseiro, que também é laranja, não é afetado, indicando que o problema se limita ao acabamento metálico.
Apple teria trocado aparelho
A Apple ainda não se pronunciou oficialmente, mas alguns usuários relataram que a empresa substituiu o aparelho defeituoso por uma nova unidade. A recomendação é limpar o iPhone apenas com pano de microfibra levemente úmido.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes