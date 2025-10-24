iPhone 17: usuários relatam desbotamento e mudança de cor

iPhone 17 na cor Laranja Cósmico - Foto: Reprodução/MoeScat

Alguns consumidores do iPhone 17 na cor Laranja Cósmico relataram que o acabamento metálico do aparelho estaria desbotando, adquirindo um tom próximo ao ouro rosé.

Os primeiros casos surgiram no Reddit - rede social e fórum online onde usuários compartilham e discutem conteúdos - e novas publicações reforçam que o problema, embora não generalizado, afeta alguns usuários.

O que pode estar causando o problema?

Especialistas apontam duas possíveis causas: o uso de solventes de limpeza agressivos ou a exposição prolongada à luz solar (UV), que pode alterar quimicamente a camada protetora anodizada do metal.

O painel de vidro traseiro, que também é laranja, não é afetado, indicando que o problema se limita ao acabamento metálico.

Apple teria trocado aparelho

A Apple ainda não se pronunciou oficialmente, mas alguns usuários relataram que a empresa substituiu o aparelho defeituoso por uma nova unidade. A recomendação é limpar o iPhone apenas com pano de microfibra levemente úmido.