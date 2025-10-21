Menu
HOME > TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

Rival do Google? ChatGPT lança novo navegador com IA integrada

Anúncio foi feito em um vídeo curto onde três abas são mostradas

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

21/10/2025 - 17:35 h
OpenAI anuncia novo navegador
OpenAI anuncia novo navegador

O CEO da empresa de tecnologia OpenAI, Sam Altman, divulgou nesta terça-feira, 21, o lançamento de um navegador próprio do ChatGPT, com várias funções que utilizam a inteligência artificial (IA) da empresa, nomeado como “ChatGPT Atlas”.

Na postagem de revelação, a empresa mostrou um vídeo curto mostrando três abas de navegador que diziam “Transmissão ao vivo”, “hoje”, “10h (horário do pacífico)”. O CEO, Altman, republicou o vídeo dizendo estar “bastante animado” para o lançamento do novo produto.

Navegador lançado

O navegador foi lançado inicialmente somente para os sistemas macOS, ou seja, para aparelhos da Apple. Segundo comunicado oficial da empresa, os outros sistemas operacionais como Windows, iOS e Android, vão receber o navegador em breve.

Ainda no comunicado postado em suas redes sociais, a empresa diz que o Atlas é uma “experiência inicial” e que estaria “ouvindo atentamente” a opinião do público para melhorias futuras.

Para utilizar o navegador, é preciso baixá-lo diretamente pelo site oficial da OpenAI.

Funções do navegador

Em várias postagens feitas em sua conta oficial do X, antigo Twitter, a OpenAI demonstrou algumas funções do navegador.

Pergunte ao ChatGPT

Umas das funções reveladas é o de “perguntar ao ChatGPT”, onde, de acordo com a OpenAI, a inteligência artificial (IA) identificaria os pontos na página em que o usuário está e responderia perguntas por meio de uma barra lateral.

Pergunte ao ChatGPT
Pergunte ao ChatGPT | Foto: Divulgação | OpenAI

Sugestões do ChatGPT

Mais uma ferramenta revelada é a de “sugestões do ChatGPT”, de acordo com a empresa, o chatbot poderá oferecer sugestões ao usuário em qualquer ponto de digitação na web.

Sugestões do ChatGPT
Sugestões do ChatGPT | Foto: Divulgação | OpenAI

Organização de abas

Com essa função, o usuário pode pedir para o ChatGPT abrir, fechar, reabrir, marcar ou revisitar qualquer aba, esteja ela aberta ou no histórico.

Organização de abas
Organização de abas | Foto: Divulgação | OpenAI

Modo Agente

A função nomeada como “Modo Agente” faz com que o Atlas conclua tarefas mais rapidamente enquanto o usuário navega na internet.

Essa ferramenta está disponível somente para usuários assinantes dos planos:

  • Plus;
  • Pro;
  • Business.
Modo Agente
Modo Agente | Foto: Divulgação | OpenAI

Ver todas

