Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TECNOLOGIA

Ligar e desligar o roteador pode deixar internet mais rápida; saiba como

Reiniciar o roteador uma vez na semana pode fazer com que sua internet fique melhor

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

22/10/2025 - 14:21 h
Ligar e desligar o roteador pode deixar a internet mais rápida
Ligar e desligar o roteador pode deixar a internet mais rápida -

Muitas vezes podemos sentir que a internet está mais lenta ou instável que o normal. Nos tempos atuais, onde estamos cada vez mais dependentes dos serviços digitais, as pessoas podem entrar em desespero sem saber o que fazer, mas uma prática muito simples pode resolver esse problema: reiniciar o roteador.

Tal prática, mesmo que simples, faz uma grande diferença na velocidade da internet e ainda pode trazer outros benefícios à rede do usuário.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Saiba o motivo de reiniciar o computador ser importante

A reinicialização é uma boa prática para se fazer com seu roteador, pois esse ato limpa a memória do aparelho, renova o endereço IP e corrige pequenas falhas, tudo isso pode resultar em uma internet mais rápida e estável.

Porém, algumas pessoas têm o hábito de desligar o roteador toda noite pensando que isso vai lhes poupar alguns reais na conta de energia elétrica. No entanto o consumo do aparelho é muito baixo, fazendo com que essa economia seja praticamente nula na conta.

Mais um motivo que faz as pessoas desligarem seus roteadores é a preocupação com a segurança, desta vez elas tem razão, com o aparelho desligado, o risco de uma invasão digital é zero. Tal prática, porém, pode não ser tão válida, pois no mundo em que vivemos ficar com a internet desligada não é a melhor das saídas.

Leia Também:

Rival do Google? ChatGPT lança novo navegador com IA integrada
Proteção digital: Meta divulga guia para se proteger de golpes online
Caiu aí? Apagão na Amazon derruba aplicativos ao redor do mundo
Operadora anuncia medida de bloqueio contra roubo de celulares

A melhor forma para se manter seguro digitalmente e proteger sua rede doméstica é:

  • usar senhas fortes;
  • manter o firmware atualizado;
  • evitar compartilhamentos desnecessários de acesso.

Reiniciar o modem é uma boa prática para a saúde de sua rede de internet, porém é importante saber como fazer esse procedimento para não desenvolver novos problemas para o aparelho.

Como reiniciar corretamente o roteador

A tarefa de reiniciar o roteador pode parecer simples, mas deve ser feita de uma ordem correta para que configurações não sejam perdidas no meio do processo. O mais indicado é que o aparelho seja reiniciado semanalmente.

Confira o passo a passo para como reiniciar seu roteador:

  1. Desligue o roteador: use o botão de liga/desliga, caso disponível, ou desconecte o cabo de energia da tomada;
  2. Aguarde de 30 segundos a um minuto para que o aparelho descarregue completamente e limpe a memória;
  3. Ligue o aparelho novamente e espere de um a três minutos até que as luzes do aparelho estejam completamente ligadas, indicando que a conexão foi restabelecida.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

internet roteador Tecnlogia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ligar e desligar o roteador pode deixar a internet mais rápida
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

Ligar e desligar o roteador pode deixar a internet mais rápida
Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

Ligar e desligar o roteador pode deixar a internet mais rápida
Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

Ligar e desligar o roteador pode deixar a internet mais rápida
Play

Apple lança quatro modelos de iPhone 14

x