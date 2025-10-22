TECNOLOGIA
Ligar e desligar o roteador pode deixar internet mais rápida; saiba como
Reiniciar o roteador uma vez na semana pode fazer com que sua internet fique melhor
Muitas vezes podemos sentir que a internet está mais lenta ou instável que o normal. Nos tempos atuais, onde estamos cada vez mais dependentes dos serviços digitais, as pessoas podem entrar em desespero sem saber o que fazer, mas uma prática muito simples pode resolver esse problema: reiniciar o roteador.
Tal prática, mesmo que simples, faz uma grande diferença na velocidade da internet e ainda pode trazer outros benefícios à rede do usuário.
Saiba o motivo de reiniciar o computador ser importante
A reinicialização é uma boa prática para se fazer com seu roteador, pois esse ato limpa a memória do aparelho, renova o endereço IP e corrige pequenas falhas, tudo isso pode resultar em uma internet mais rápida e estável.
Porém, algumas pessoas têm o hábito de desligar o roteador toda noite pensando que isso vai lhes poupar alguns reais na conta de energia elétrica. No entanto o consumo do aparelho é muito baixo, fazendo com que essa economia seja praticamente nula na conta.
Mais um motivo que faz as pessoas desligarem seus roteadores é a preocupação com a segurança, desta vez elas tem razão, com o aparelho desligado, o risco de uma invasão digital é zero. Tal prática, porém, pode não ser tão válida, pois no mundo em que vivemos ficar com a internet desligada não é a melhor das saídas.
A melhor forma para se manter seguro digitalmente e proteger sua rede doméstica é:
- usar senhas fortes;
- manter o firmware atualizado;
- evitar compartilhamentos desnecessários de acesso.
Reiniciar o modem é uma boa prática para a saúde de sua rede de internet, porém é importante saber como fazer esse procedimento para não desenvolver novos problemas para o aparelho.
Como reiniciar corretamente o roteador
A tarefa de reiniciar o roteador pode parecer simples, mas deve ser feita de uma ordem correta para que configurações não sejam perdidas no meio do processo. O mais indicado é que o aparelho seja reiniciado semanalmente.
Confira o passo a passo para como reiniciar seu roteador:
- Desligue o roteador: use o botão de liga/desliga, caso disponível, ou desconecte o cabo de energia da tomada;
- Aguarde de 30 segundos a um minuto para que o aparelho descarregue completamente e limpe a memória;
- Ligue o aparelho novamente e espere de um a três minutos até que as luzes do aparelho estejam completamente ligadas, indicando que a conexão foi restabelecida.
