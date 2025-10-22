Ligar e desligar o roteador pode deixar internet mais rápida; saiba como

Ligar e desligar o roteador pode deixar a internet mais rápida - Foto: Divulgação / Xiaomi

Muitas vezes podemos sentir que a internet está mais lenta ou instável que o normal. Nos tempos atuais, onde estamos cada vez mais dependentes dos serviços digitais, as pessoas podem entrar em desespero sem saber o que fazer, mas uma prática muito simples pode resolver esse problema: reiniciar o roteador.

Tal prática, mesmo que simples, faz uma grande diferença na velocidade da internet e ainda pode trazer outros benefícios à rede do usuário.

Saiba o motivo de reiniciar o computador ser importante

A reinicialização é uma boa prática para se fazer com seu roteador, pois esse ato limpa a memória do aparelho, renova o endereço IP e corrige pequenas falhas, tudo isso pode resultar em uma internet mais rápida e estável.

Porém, algumas pessoas têm o hábito de desligar o roteador toda noite pensando que isso vai lhes poupar alguns reais na conta de energia elétrica. No entanto o consumo do aparelho é muito baixo, fazendo com que essa economia seja praticamente nula na conta.

Mais um motivo que faz as pessoas desligarem seus roteadores é a preocupação com a segurança, desta vez elas tem razão, com o aparelho desligado, o risco de uma invasão digital é zero. Tal prática, porém, pode não ser tão válida, pois no mundo em que vivemos ficar com a internet desligada não é a melhor das saídas.

A melhor forma para se manter seguro digitalmente e proteger sua rede doméstica é:

usar senhas fortes;

manter o firmware atualizado;

evitar compartilhamentos desnecessários de acesso.

Reiniciar o modem é uma boa prática para a saúde de sua rede de internet, porém é importante saber como fazer esse procedimento para não desenvolver novos problemas para o aparelho.

Como reiniciar corretamente o roteador

A tarefa de reiniciar o roteador pode parecer simples, mas deve ser feita de uma ordem correta para que configurações não sejam perdidas no meio do processo. O mais indicado é que o aparelho seja reiniciado semanalmente.

Confira o passo a passo para como reiniciar seu roteador: