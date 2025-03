Musk revela motivo da queda do X

Musk relata o motivo da queda do X - Foto: ALAIN JOCARD | AFP

A rede social X, antigo Twitter, apresentou diversas instabilidades durante toda manhã de segunda-feira, 10. Elon Musk, milionário, e dono da rede, alegou que o X foi alvo de um ataque cibernético.

De acordo com Musk, um "massivo ataque cibernético aconteceu contra o X", além disso, o empresário continuou dizendo que o ataque foi "feito com vários recursos. Por um grupo coordenado ou até mesmo um país estaria envolvido', disse o milionário em seu perfil.

De acordo com o site que monitora erros digitais, DownDetector, os problemas começaram por volta das sete horas da manhã, horário de Brasília, com mais de 20 mil usuários reportando problemas. Às 11h os números de reclamações aumentaram para 40 mil usuários. As principais denúncias seriam de que o aplicativo abria e carregava infinitamete, sem mostrar postagens atualizadas.