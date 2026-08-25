Nokia lança celular básico com bateria de 40 dias e USB reverso

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A empresa HMD apresentou o Nokia 300 Charge, um telefone celular básico voltado para usuários que buscam autonomia prolongada. O aparelho integra uma bateria de 3.700 mAh, suporte para carregamento reverso e conexões físicas atualizadas, mantendo especificações técnicas tradicionais do segmento de feature phones.

Autonomia de bateria e função power bank

O dispositivo entrega autonomia estimada em até quarenta dias em modo de espera e trinta e sete horas de conversação contínua.

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A estrutura física inclui um botão lateral denominado "Out", projetado para acionar a transferência de carga para outros dispositivos móveis com potência de dez watts.

A recarga do próprio aparelho ocorre por meio de uma porta USB-C.

Especificações técnicas e sistema operacional

O projeto do Nokia 300 Charge emprega um processador Unisoc SC6531E, quatro megabytes de memória RAM e quatro megabytes de espaço para armazenamento interno.

O sistema operacional instalado é a plataforma S30+. A tela consiste em um painel LCD de duas vírgula quatro polegadas com resolução de trezentos e vinte por duzentos e quarenta pixels.

Conectividade e disponibilidade comercial

A conectividade do modelo limita-se exclusivamente a redes de tecnologia 2G nas frequências de novecentos e dezoito cento megahertz.

O peso totaliza cento e trinta e oito gramas, com dimensões físicas de cento e trinta e seis vírgula seis por cinquenta e cinco por quatorze vírgula noventa e quatro milímetros.

O lançamento ocorreu inicialmente nas Filipinas com preço equivalente a duzentos e quarenta reais em conversão direta. As cores disponíveis compreendem as opções arenito, verde e preto.

A fabricante não divulgou previsões sobre a distribuição do produto no mercado brasileiro.