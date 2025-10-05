Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TECNOLOGIA

Novo supercomputador vai mudar previsão de tempo e desastres no Brasil

O novo supercomputador realiza trilhões de cálculos por segundo e é seis vezes mais rápido

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

05/10/2025 - 17:34 h
O avanço é vital em um país cada vez mais afetado por eventos climáticos extremos
O avanço é vital em um país cada vez mais afetado por eventos climáticos extremos -

O Brasil passa a contar com um novo supercomputador capaz de elevar a precisão das previsões meteorológicas a um nível inédito. A máquina, instalada no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe), em Cachoeira Paulista (SP), deve indicar até o bairro e o horário exato em que a chuva vai cair.

Tecnologia de ponta

A previsão do tempo depende do processamento de um volume gigantesco de dados coletados por satélites, aviões, navios e estações meteorológicas. O novo supercomputador realiza trilhões de cálculos por segundo, algo inviável em equipamentos comuns, e processa as informações seis vezes mais rápido do que o antigo Tupã, em operação desde 2010.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com um investimento de R$ 200 milhões, a nova estrutura aumenta em 24 vezes a capacidade de armazenamento e reduz de três horas para poucos minutos o tempo de geração das previsões. O sistema será operado continuamente, 24 horas por dia, e o acesso aos dados seguirá público.

Precisão que salva vidas

O avanço é vital em um país cada vez mais afetado por eventos climáticos extremos. Em 2023, por exemplo, o Cemaden previu as fortes chuvas em São Sebastião com dois dias de antecedência, mas não conseguiu apontar o local e o momento exatos das tempestades. O novo sistema promete corrigir essas limitações, permitindo alertas mais específicos e preventivos.

A resolução dos modelos passará de 7 km² para 3 km², e nas regiões metropolitanas, a precisão será de até 1 km². Assim, o sistema poderá distinguir condições meteorológicas entre bairros vizinhos. A previsão é que o supercomputador comece a operar oficialmente na primeira semana de dezembro de 2025, substituindo gradualmente o Tupã.

Leia Também:

Sora 2: veja como funciona a rede social da Open AI e rival do TikTok
Fone que traduz mais de 100 idiomas chega ao Brasil; veja preços
Anatel facilita caminho para Starlink atuar em grande escala no Brasil

Infraestrutura e sustentabilidade

O equipamento exige grande consumo de energia e refrigeração, com custo anual estimado em R$ 6 milhões. Por isso, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) prevê a criação de um centro de energia solar para abastecer o sistema a partir de 2026. O projeto é financiado pela FINEP.

Impacto em diversos setores

A nova tecnologia vai aprimorar não só a previsão diária, mas também os modelos climáticos de longo prazo, essenciais para planejar ações diante das mudanças climáticas. A capacidade ampliada permitirá ainda o uso de inteligência artificial nos estudos sobre o clima, algo inviável com o sistema antigo.

A atualização beneficiará diretamente vários segmentos:

  • Agropecuária: previsões mais seguras para o plantio e prevenção de perdas por seca.
  • Energia: melhor gestão de hidrelétricas e termelétricas conforme os volumes de chuva.
  • Saúde pública: monitoramento da fumaça de queimadas e emissão de alertas antecipados.

Um salto tecnológico

Segundo o Inpe, o novo supercomputador coloca o Brasil entre os países com maior capacidade de previsão meteorológica do mundo. Além de aumentar a precisão dos alertas, o sistema deve fortalecer o planejamento climático nacional — um passo essencial diante dos desafios impostos pelo aquecimento global.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ciência clima Cptec desastres Energia limpa governo federal inovação Inpe meio ambiente previsão do tempo sustentabilidade tecnologia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O avanço é vital em um país cada vez mais afetado por eventos climáticos extremos
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

O avanço é vital em um país cada vez mais afetado por eventos climáticos extremos
Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

O avanço é vital em um país cada vez mais afetado por eventos climáticos extremos
Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

O avanço é vital em um país cada vez mais afetado por eventos climáticos extremos
Play

Apple lança quatro modelos de iPhone 14

x