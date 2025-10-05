Novo supercomputador vai mudar previsão de tempo e desastres no Brasil

O avanço é vital em um país cada vez mais afetado por eventos climáticos extremos - Foto: Divulgação/Inpe

O Brasil passa a contar com um novo supercomputador capaz de elevar a precisão das previsões meteorológicas a um nível inédito. A máquina, instalada no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe), em Cachoeira Paulista (SP), deve indicar até o bairro e o horário exato em que a chuva vai cair.

Tecnologia de ponta

A previsão do tempo depende do processamento de um volume gigantesco de dados coletados por satélites, aviões, navios e estações meteorológicas. O novo supercomputador realiza trilhões de cálculos por segundo, algo inviável em equipamentos comuns, e processa as informações seis vezes mais rápido do que o antigo Tupã, em operação desde 2010.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com um investimento de R$ 200 milhões, a nova estrutura aumenta em 24 vezes a capacidade de armazenamento e reduz de três horas para poucos minutos o tempo de geração das previsões. O sistema será operado continuamente, 24 horas por dia, e o acesso aos dados seguirá público.

Precisão que salva vidas

O avanço é vital em um país cada vez mais afetado por eventos climáticos extremos. Em 2023, por exemplo, o Cemaden previu as fortes chuvas em São Sebastião com dois dias de antecedência, mas não conseguiu apontar o local e o momento exatos das tempestades. O novo sistema promete corrigir essas limitações, permitindo alertas mais específicos e preventivos.

A resolução dos modelos passará de 7 km² para 3 km², e nas regiões metropolitanas, a precisão será de até 1 km². Assim, o sistema poderá distinguir condições meteorológicas entre bairros vizinhos. A previsão é que o supercomputador comece a operar oficialmente na primeira semana de dezembro de 2025, substituindo gradualmente o Tupã.

Infraestrutura e sustentabilidade

O equipamento exige grande consumo de energia e refrigeração, com custo anual estimado em R$ 6 milhões. Por isso, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) prevê a criação de um centro de energia solar para abastecer o sistema a partir de 2026. O projeto é financiado pela FINEP.

Impacto em diversos setores

A nova tecnologia vai aprimorar não só a previsão diária, mas também os modelos climáticos de longo prazo, essenciais para planejar ações diante das mudanças climáticas. A capacidade ampliada permitirá ainda o uso de inteligência artificial nos estudos sobre o clima, algo inviável com o sistema antigo.

A atualização beneficiará diretamente vários segmentos:

Agropecuária: previsões mais seguras para o plantio e prevenção de perdas por seca.

Energia: melhor gestão de hidrelétricas e termelétricas conforme os volumes de chuva.

Saúde pública: monitoramento da fumaça de queimadas e emissão de alertas antecipados.

Um salto tecnológico

Segundo o Inpe, o novo supercomputador coloca o Brasil entre os países com maior capacidade de previsão meteorológica do mundo. Além de aumentar a precisão dos alertas, o sistema deve fortalecer o planejamento climático nacional — um passo essencial diante dos desafios impostos pelo aquecimento global.