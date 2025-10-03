Fone que traduz mais de 100 idiomas chega ao Brasil; veja preços

Fone de ouvido que traduz mais de 100 idiomas chega ao Brasil - Foto: Divulgação | Soundcore

A marca especializada em fones de ouvido Soundcore lançou no mercado do Brasil o “AeroFit2”, aparelho que pode traduzir mais de 100 idiomas em tempo real, além de ter inteligência artificial (IA) integral.

Mundialmente o aparelho começou a ser vendido em 2024 e recebeu as funções de tradução por IA em março de 2025.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Modos de tradução

O aparelho funciona com dois modos principais, o face-a-face e o de interpretação simultânea. A seguir entenda como cada modo funciona.

Modo face-a-face

Neste modo, o usuário fala em seu idioma nativo e escuta as respostas traduzidas diretamente em seus fones.

Interpretação Simultânea

Nesse modo o fone transmite traduções de uma forma contínua durante situações e eventos que contenham diversos idiomas sendo falados.

Como isso funciona?

Ambos os processos acontecem por meio da plataforma Microsoft Azure AI, que converte a fala em texto, traduz o conteúdo e retorna o áudio no idioma selecionado.

Especificações e preço do AeroFit2

Os aparelhos contam com a tecnologia BassUp, que faz com que os graves sejam mais evidentes. Somado a isso, seu design “open-ear”, permite com que seu usuário consiga escutar bem os sons do ambiente em que se encontra.

Além disso, o fone conta com um equalizador exclusivo via aplicativo para celulares, somado a isso, o aparelho tem certificação IP55 que garante proteção contra suor e respingos.

Sua bateria aguenta 10 horas de uso contínuo, além de que o estojo de carregamento fornece 42 horas a mais de autonomia.

Novo fone de ouvido AeroFit2 | Foto: Divulgação | Soundcore

Preço

Atualmente o fone de ouvido AeroFit 2 da Soundcore chega ao Brasil com preço sugerido de R$ 799.

Fone utiliza IA generativa

O sistema do fone utiliza funções programadas pela Anker Innovations e a Microsoft combinando diversas ferramentas, como:

reconhecimento de fala;

IA generativa;

conversão de texto em áudio no mesmo fluxo.

Além disso, o fone conta com outros recursos nativos, como:

supressão de ruído;

cancelamento de eco;

detecção de fim de fala.

Somado a isso, o fone ainda possui controle de volume, pause e reprodução e ativação de assistentes de voz (Google Assistant e Siri) por toutch.