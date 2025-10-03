TECNOLOGIA
Fone que traduz mais de 100 idiomas chega ao Brasil; veja preços
Acessório apresenta várias funções que fazem uso de inteligência artificial
A marca especializada em fones de ouvido Soundcore lançou no mercado do Brasil o “AeroFit2”, aparelho que pode traduzir mais de 100 idiomas em tempo real, além de ter inteligência artificial (IA) integral.
Mundialmente o aparelho começou a ser vendido em 2024 e recebeu as funções de tradução por IA em março de 2025.
Modos de tradução
O aparelho funciona com dois modos principais, o face-a-face e o de interpretação simultânea. A seguir entenda como cada modo funciona.
Modo face-a-face
Neste modo, o usuário fala em seu idioma nativo e escuta as respostas traduzidas diretamente em seus fones.
Interpretação Simultânea
Nesse modo o fone transmite traduções de uma forma contínua durante situações e eventos que contenham diversos idiomas sendo falados.
Como isso funciona?
Ambos os processos acontecem por meio da plataforma Microsoft Azure AI, que converte a fala em texto, traduz o conteúdo e retorna o áudio no idioma selecionado.
Leia Também:
Especificações e preço do AeroFit2
Os aparelhos contam com a tecnologia BassUp, que faz com que os graves sejam mais evidentes. Somado a isso, seu design “open-ear”, permite com que seu usuário consiga escutar bem os sons do ambiente em que se encontra.
Além disso, o fone conta com um equalizador exclusivo via aplicativo para celulares, somado a isso, o aparelho tem certificação IP55 que garante proteção contra suor e respingos.
Sua bateria aguenta 10 horas de uso contínuo, além de que o estojo de carregamento fornece 42 horas a mais de autonomia.
Preço
Atualmente o fone de ouvido AeroFit 2 da Soundcore chega ao Brasil com preço sugerido de R$ 799.
Fone utiliza IA generativa
O sistema do fone utiliza funções programadas pela Anker Innovations e a Microsoft combinando diversas ferramentas, como:
- reconhecimento de fala;
- IA generativa;
- conversão de texto em áudio no mesmo fluxo.
Além disso, o fone conta com outros recursos nativos, como:
- supressão de ruído;
- cancelamento de eco;
- detecção de fim de fala.
Somado a isso, o fone ainda possui controle de volume, pause e reprodução e ativação de assistentes de voz (Google Assistant e Siri) por toutch.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes