TECNOLOGIA

Playstation vai sofrer grande mudança em 2026; entenda

A PS Plus vai oferecer um novo serviço para os próximos anos

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

02/10/2025 - 14:38 h | Atualizada em 02/10/2025 - 15:02
Playstation terá mudanças no seu serviço de assinatura
Playstation terá mudanças no seu serviço de assinatura -

O sistema de assinatura da Playstation, a PS Plus vai sofrer uma séria alteração para o ano de 2026. Os fãs do console da Sony não precisam se preocupar por preços, visto que até o momento a empresa não programa isso. Porém o serviço vai deixar de oferecer jogos para o PlayStation 4.

Com isso, o foco da empresa vai, finalmente, se tornar somente o console mais recente, o Playstation 5, visto que a empresa entende que a maioria dos usuários já usam o console em questão para resgatar os jogos.

Entenda as mudanças da Sony para 2026

No ano de 2025, os assinantes do serviço no PS4 receberam diversos grandes jogos já, como: Diablo 4, Lies Of P, Stardew Valley entre vários outros. Porém, os mesmos vão deixar de receber jogos pelo serviço em 2026.

De forma ocasional, um jogo que seja disponibilizado em ambos consoles, PS4 e PS5, poderá ter as duas versões lançadas na PS Plus. Vale ressaltar que jogos já resgatados não serão removidos das contas de usuários.

O ponto é que não terá uma preocupação exclusiva da Sony em disponibilizar jogos da geração do PS4 para assinantes da PS Plus.

Final de geração

Vale relembrar que em 2026, o Playstation 5 vai completar 6 anos de existência, chegando próximo do fim de sua geração e iniciando a pavimentação do caminho para o Playstation 6.

Enquanto isso, o PS4, que foi lançado em 2013, e conta com mais de uma década de lançamento, ainda parece muito atual no imaginário dos fãs da empresa. É importante salientar que a mudança não vai cancelar o lançamento de novos jogos para o console.

