HOME > TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

Sora 2: veja como funciona a rede social da Open AI e rival do TikTok

A OpenAI apresentou o Sora 2, aplicativo de vídeos curtos com inteligência artificial, disponível para iOS nos EUA e Canadá

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

05/10/2025 - 14:13 h
Open IA cria aplicativo
Open IA cria aplicativo -

A Open AI, criadora do ChatGPT, lançou nesta semana uma ferramenta de produção de vídeos curtos e um aplicativo de rede social parecida com o TikTok. Nomeado como Sora 2, o app está, atualmente, disponível somente para sistemas iOS dos Estados Unidos e Canadá.

A novidade promete competir com uma das principais redes sociais do mundo, somando um toque de inteligência artificial (IA).

Como o app funciona?

Ao invés de limitar a geração de vídeos somente para a IA, os usuários podem também enviar vídeos próprios e complementar a edição com tecnologia generativa.

De acordo com a empresa, o app permite várias coisas, como:

  • Criar;
  • Remixar as gerações dos outros usuários;
  • Descobrir novos vídeos em um feed personalizável do Sora;
  • Convidar outras pessoas para participar por meio de colaborações, as cameos.

Integração

A OpenIA reforça que a plataforma Sora 2 foi criada para utilizar em integração com os amigos e criar novas formas de se comunicar, sem focar no consumo.

“Não estamos otimizando o tempo gasto no feed e projetamos o aplicativo explicitamente para maximizar a criação , não o consumo”, afirma a empresa, em nota.

Com as colaborações, ou cameos, ainda é possível gerar cenas em que o usuário pode se inserir diretamente em diversos ambientes com fidelidade depois de uma curta gravação única de vídeo e áudio no aplicativo para verificar sua identidade e capturar sua imagem.

Lançamento

O lançamento foi classificado como “o momento GPT-3.5 para o vídeo”. Em termos de geração de vídeo por IA, o Sora 2 pode fazer coisas que são difíceis para modelos de anteriores, como rotinas de ginástica olímpica, cambalhotas para trás em uma prancha de stand-up paddle e triplos axels enquanto um gato se segura com unhas e dentes.

O Sora 2 estará disponível inicialmente sem custo, com alguns limites, visto que os sistemas gratuitos da OpenAI estão sujeitos a restrições de computação. Usuários do ChatGPT Pro poderão usar o modelo experimental de alta qualidade do Sora 2 Pro somente por navegação web, em primeiro momento. A empresa também planeja lançar o Sora 2 na API.

x