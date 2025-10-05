TECNOLOGIA
Sora 2: veja como funciona a rede social da Open AI e rival do TikTok
A OpenAI apresentou o Sora 2, aplicativo de vídeos curtos com inteligência artificial, disponível para iOS nos EUA e Canadá
A Open AI, criadora do ChatGPT, lançou nesta semana uma ferramenta de produção de vídeos curtos e um aplicativo de rede social parecida com o TikTok. Nomeado como Sora 2, o app está, atualmente, disponível somente para sistemas iOS dos Estados Unidos e Canadá.
A novidade promete competir com uma das principais redes sociais do mundo, somando um toque de inteligência artificial (IA).
Como o app funciona?
Ao invés de limitar a geração de vídeos somente para a IA, os usuários podem também enviar vídeos próprios e complementar a edição com tecnologia generativa.
De acordo com a empresa, o app permite várias coisas, como:
- Criar;
- Remixar as gerações dos outros usuários;
- Descobrir novos vídeos em um feed personalizável do Sora;
- Convidar outras pessoas para participar por meio de colaborações, as cameos.
Integração
A OpenIA reforça que a plataforma Sora 2 foi criada para utilizar em integração com os amigos e criar novas formas de se comunicar, sem focar no consumo.
“Não estamos otimizando o tempo gasto no feed e projetamos o aplicativo explicitamente para maximizar a criação , não o consumo”, afirma a empresa, em nota.
Com as colaborações, ou cameos, ainda é possível gerar cenas em que o usuário pode se inserir diretamente em diversos ambientes com fidelidade depois de uma curta gravação única de vídeo e áudio no aplicativo para verificar sua identidade e capturar sua imagem.
Leia Também:
Lançamento
O lançamento foi classificado como “o momento GPT-3.5 para o vídeo”. Em termos de geração de vídeo por IA, o Sora 2 pode fazer coisas que são difíceis para modelos de anteriores, como rotinas de ginástica olímpica, cambalhotas para trás em uma prancha de stand-up paddle e triplos axels enquanto um gato se segura com unhas e dentes.
O Sora 2 estará disponível inicialmente sem custo, com alguns limites, visto que os sistemas gratuitos da OpenAI estão sujeitos a restrições de computação. Usuários do ChatGPT Pro poderão usar o modelo experimental de alta qualidade do Sora 2 Pro somente por navegação web, em primeiro momento. A empresa também planeja lançar o Sora 2 na API.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes