Orkut vai voltar? Descubra a verdade sobre retorno da plataforma

A ideia tem chamado a atenção de muitos usuários, principalmente no Brasil - Foto: Reprodução / Redes sociais

Febre nos anos 2000, o Orkut deve retornar e com novos planos para os fiéis brasileiros. Após uma pausa de 12 anos, a rede social pretende vir também novidades como o uso da inteligência artificial (IA).

Orkut Büyükkökten, o fundador da plataforma, sinalizou que vai mirar em profissionais de São Paulo e que vai tornar a rede mais autêntica e menos pautada por interesses comerciais.

A proposta é oferecer um ambiente digital onde as interações sejam mais autênticas e menos pautadas por interesses comerciais, com o uso de comunidades e IA. Essa ideia tem chamado a atenção de muitos usuários, principalmente no Brasil.

No auge, o Orkut conquistou ao menos 300 milhões de usuários ao permitir conexões diretas e simples com amigos, além do compartilhamento de momentos pessoais. Agora, com a valorização crescente de redes sociais que priorizam a comunicação genuína, a plataforma busca se reposicionar para atender essa demanda.

A promessa é de uma nova versão que resgate os valores originais da rede: promover relacionamentos pessoais em vez de transformar dados de usuários em produto.