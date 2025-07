Nova trend: saiba como fazer a foto com água no rosto no ChatGPT

Nova trend tem pessoas colocando água em fotos - Foto: Reprodução | Redes sociais

Uma nova trend está dominando o Instagram: retratos artísticos em preto e branco, com água escorrendo pelo rosto, que parecem saídos de um filme dramático.

As imagens impressionam pela qualidade cinematográfica, pelos contrastes fortes e pela carga emocional. Tudo isso é feito com inteligência artificial, sem precisar de câmera profissional ou estúdio.

A febre começou quando usuários passaram a usar o ChatGPT com ferramenta de geração de imagens para criar fotos hiper-realistas, quase poéticas, em alta definição.

Como é a imagem da trend?

É um retrato do rosto em primeiro plano, em preto e branco, com gotas de água caindo ou escorrendo, sombras intensas e textura que lembra filme antigo. A sensação é de introspecção, de um momento íntimo capturado pela lente.

Como criar a sua imagem usando o ChatGPT?

A 'mágica' acontece pelo ChatGPT com geração de imagens, disponível para quem usa o plano Plus ou Pro.

Com um prompt certo, você pede para a IA criar o retrato a partir do seu texto. Se quiser, pode enviar uma selfie para a IA usar como base.

O prompt é esse aqui:

"Chat, você poderia criar um retrato do meu rosto em primeiro plano, com alto contraste e focado na frente, em preto e branco com lentes 35mm e qualidade 4K HD? Com exposição no amor, gotas de água no rosto, sombra preta de 43,3."

Ele junta elementos técnicos (lente 35mm, alto contraste, 4K) com toques poéticos (“exposição no amor”, “sombra preta de 43,3”), o que faz a IA entregar imagens cheias de drama e profundidade.