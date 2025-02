PIX fora do ar? Clientes apontam instabilidade e BC se pronuncia

Pix apresentou instabiliodade no inicio dessa tarde - Foto: © Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Clientes de diferentes instituições financeiras relatam nas redes sociais problemas para realizar pagamentos por PIX no início da tarde desta sexta-feira, 7. O site Downdetector, que monitora problemas com sites e serviços digitais, registrou uma escalada de queixas a partir de 12h30.

Até então, a ferramenta relatou uma média de duas notificações de problemas a cada meia hora. No pico do problema, às 13h10, foram reportados 1.630 incidentes.

Segundo o Downdetector, 75% das queixas registradas desde as 12h30 referem-se a problemas para transferir dinheiro via Pix. Outros 21% referem-se a dificuldades de efetuar pagamentos, e 4% reportaram problemas genéricos com o aplicativo do Pix. Às 13h40, as notificações haviam recuado para 907, ainda assim, muito acima da média.

No mesmo período, os clientes também começaram a reclamar de instabilidade nos aplicativos de diversos bancos tradicionais e digitais, como Nubank, Itaú e PicPay,

Em nota enviada, o BC diz que seus sistemas estão funcionando normalmente. "Alguns participantes enfrentaram dificuldades de acesso aos sistemas do BC por conta de problemas na Rede do Sistema Financeiro Nacional. Os planos de contingência de rede foram acionados. A situação já está retornando à normalidade", diz o BC.

O Bradesco também se pronunciou e afirmou que o sistema do PIX teve uma "breve intermitência", mas que "o serviço já foi regularizado e funciona normalmente".